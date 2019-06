Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint bokaszalagszakadást szenvedett a brazilok szupersztárja.","id":"20190606_neymar_copa_america_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd5d525-6a58-4706-956f-81cd91d92cd5","keywords":null,"link":"/sport/20190606_neymar_copa_america_serules","timestamp":"2019. június. 06. 10:42","title":"Megsérült Neymar, nem játszhat a Copa Americán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó emlék lesz.","shortLead":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó...","id":"20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c24cd1-c4a8-44d2-8562-9ae2e0ade4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 05. 06:41","title":"A nap videója: gigantikus gumihevederes traktoron jött a menyasszony Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsüllyedt Hableány magyar matrózának családját képviselő jogász szerint egyetlen nap alatt nem lehetett minden bizonyítékot begyűjteni a szállodahajón.","shortLead":"Az elsüllyedt Hableány magyar matrózának családját képviselő jogász szerint egyetlen nap alatt nem lehetett minden...","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_magyar_gyorgy_szalma_botond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b2e7d5-b73d-4799-afdb-1cc048da9771","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_magyar_gyorgy_szalma_botond","timestamp":"2019. június. 06. 07:54","title":"Magyar György: Nem lett volna szabad elengedni a Viking Sigynt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","shortLead":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","id":"20190605_berauto_csalas_auteladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db304fe9-b39a-4256-9b93-1025614c882f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_berauto_csalas_auteladas","timestamp":"2019. június. 05. 10:28","title":"Nem volt pénze, eladta a bérautót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nyílt levél Manfred Webernek, a parlament elé beterjesztett új törvényjavaslat, bizonytalanság, szigorú Európai Bizottság – elég nagy a bizonytalanság és a birkózás az akadémiai kutatóintézetek felett. A kormány érdekei szembekerültek egymással, és egyelőre nem lehet sejteni, melyik lesz az erősebb. Bármi bekövetkezhet.

","shortLead":"Nyílt levél Manfred Webernek, a parlament elé beterjesztett új törvényjavaslat, bizonytalanság, szigorú Európai...","id":"20190606_MTAugy_az_elnok_lemondasatol_a_torvenyjavaslat_visszavonasaig_barmi_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a39c7c-a416-4f41-8299-7c9348bc1d98","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_MTAugy_az_elnok_lemondasatol_a_torvenyjavaslat_visszavonasaig_barmi_johet","timestamp":"2019. június. 06. 18:10","title":"MTA-ügy: az elnök lemondásától a törvényjavaslat visszavonásáig bármi jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","shortLead":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","id":"20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800f8fa-64da-4418-ac00-90e9c8d84891","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","timestamp":"2019. június. 05. 09:03","title":"Épp a Google Térképet böngészte a biztonsági kutató, amikor egy furcsaságra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra – hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter, aki szerint a migráció erősödésére lehet számítani, de ez csak tünet, az okot a globális felmelegedés miatt elviselhetetlenebbé váló területeken kell keresni. A német figyelmeztetés gordiuszi csomót jelenthet a magyar kormányzati kommunikáció számára, amely a migránsokkal való fenyegetéssel tart rettegésben választói csoportokat, a klímaváltozással való riogatást viszont csak Soros György újabb trükkjeként igyekszik beállítani.","shortLead":"A klímaváltozás egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra – hangsúlyozta Heiko Maas német...","id":"20190605_klimavaltozas_biztonsagi_fenyegetes_heiko_mass_nemet_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e2003-ca7c-498f-8584-79f4152e7f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_klimavaltozas_biztonsagi_fenyegetes_heiko_mass_nemet_kulugyminiszter","timestamp":"2019. június. 05. 08:03","title":"Tudathasadás kerülgetheti Orbánékat a német külügyminiszter új jóslata után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]