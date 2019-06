Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata bejelentette, hogy egy év után távozik a kapusuk.","shortLead":"A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata bejelentette, hogy egy év után távozik a kapusuk.","id":"20190605_gianluigi_buffon_paris_saint_germain_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503bcf-b6e0-434f-8523-35d89243c33c","keywords":null,"link":"/sport/20190605_gianluigi_buffon_paris_saint_germain_tavozas","timestamp":"2019. június. 05. 18:14","title":"Buffon elhagyja a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f41a2-ce39-43e4-afb7-1d6da7b6ed98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára kampánya, az EP-választás eredménye, valamint a Momentum döntése győzte meg az indulásról - mondta az ATV-ben a DK főpolgármester-jelöltje. ","shortLead":"Dobrev Klára kampánya, az EP-választás eredménye, valamint a Momentum döntése győzte meg az indulásról - mondta...","id":"20190606_Kalman_Olga_Fogok_en_meg_targyalni_Orban_Viktorral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f41a2-ce39-43e4-afb7-1d6da7b6ed98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784d460-2ac2-40c9-aee1-1f819ed93425","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Kalman_Olga_Fogok_en_meg_targyalni_Orban_Viktorral","timestamp":"2019. június. 06. 20:35","title":"Kálmán Olga: „Fogok én még tárgyalni Orbán Viktorral”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","shortLead":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","id":"20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0260f21-228d-4217-a2be-da4dafde9d83","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","timestamp":"2019. június. 06. 20:23","title":"Szlovák segítséggel gyorsítják a Duna apadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék elhelyezkedni az egykori közmunkásokat.","shortLead":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék...","id":"20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fc527-6757-4bdf-ad90-14ab4d3e350d","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 15:56","title":"Szövetkezetbe terelné a volt közmunkásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig kemény legény.","shortLead":"Még mindig kemény legény.","id":"20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4392027-6d5a-44d1-ad81-b9ddfb50ad99","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","timestamp":"2019. június. 06. 10:59","title":"Egy 97 éves ejtőernyős veterán ismét ugrott a normandiai partraszállás évfordulóján - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket is erősen foglalkoztatják, ezt bizonytíja évről évre a Velencei Biennálé, a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű művészeti seregszemléje. Fotóink ízelítőt nyújtanak az idei termésből, amelyben a magyar színeket Waliczky Tamás képviselte, ő megvalósítható és működőképes képzelt kamerái mellett interaktiv szelfikészítő gépet is kiállított.","shortLead":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket...","id":"20190605_58_Velencei_Biennale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc5692-5f87-4c52-b318-c1e0616a7bf1","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190605_58_Velencei_Biennale","timestamp":"2019. június. 07. 12:01","title":"Modern poklok és sörösdobozokból font szőnyeg az 58. Velencei Biennálén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Január 1-jétől a vendéglátás után a szálláshely-szolgáltatás áfája is 18-ról 5 százalékra csökken. Míg a kisebb panzió- és hoteltulajdonosoknak valószínűleg semmit sem hoz majd a konyhára a változás, a kormányközeli oligarchák ezzel is milliárdokat szakíthatnak. ","shortLead":"Január 1-jétől a vendéglátás után a szálláshely-szolgáltatás áfája is 18-ról 5 százalékra csökken. Míg a kisebb panzió...","id":"20190607_Nem_kell_tobb_vendeg_Meszaros_Lorincnek_ahhoz_hogy_milliardokkal_tobbet_keressen_a_szallodaiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2162b41-cc3f-4313-a00d-7666ff6f7f7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Nem_kell_tobb_vendeg_Meszaros_Lorincnek_ahhoz_hogy_milliardokkal_tobbet_keressen_a_szallodaiparban","timestamp":"2019. június. 07. 11:25","title":"Nem kell több vendég Mészárosnak ahhoz, hogy újabb milliárdokat keressen a szállodáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]