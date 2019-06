Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékosok által összeállított csapatba került be. ","shortLead":"A játékosok által összeállított csapatba került be. ","id":"20190605_gulacsi_peter_legjobb_kapus_bundesliga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b746d194-bdd0-49f4-b7f7-d43307dce558","keywords":null,"link":"/sport/20190605_gulacsi_peter_legjobb_kapus_bundesliga","timestamp":"2019. június. 05. 15:58","title":"Gulácsi az év kapusa a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","shortLead":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","id":"20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c229966f-053d-4edd-b6de-ed943a3fe999","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","timestamp":"2019. június. 05. 10:51","title":"Egy ukrán teherhajó miatt le kellett lassítania a Clark Ádám úszódarunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0626908d-a181-4dbe-b07c-ec071232c718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gray cég az igazán vastag pénztárcájú vásárlókra fókuszál: olyan tokokat kínál a Galaxy S10+ modellekhez, amelyek akár drágábbak lehetnek, mint maga az amúgy sem olcsó telefon.","shortLead":"A Gray cég az igazán vastag pénztárcájú vásárlókra fókuszál: olyan tokokat kínál a Galaxy S10+ modellekhez, amelyek...","id":"20190606_gray_advent_samsung_galaxy_s10_telefontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0626908d-a181-4dbe-b07c-ec071232c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d71b74-e84a-4fb8-8f17-a28ff91f5b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gray_advent_samsung_galaxy_s10_telefontok","timestamp":"2019. június. 06. 11:03","title":"Ilyet látott már? Van olyan Galaxy S10+-tok, ami drágább, mint maga a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","shortLead":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","id":"20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba8d3b2-973b-4be2-9258-3662faf382a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"TEK: rögzítési pontokat alakítanak ki a Hableány roncsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789172-0fb9-4f34-b627-419b969190f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolták a Skype fejlesztői, hogy a rivális alkalmazásokkal zsúfolt piacon érdemes közösségi funkciót is tenni a mobilos alkalmazásba. A frissítés után már megoszthatjuk barátainkkal a kijelzőn látottakat.","shortLead":"Úgy gondolták a Skype fejlesztői, hogy a rivális alkalmazásokkal zsúfolt piacon érdemes közösségi funkciót is tenni...","id":"20190605_ioses_androidos_skype_kepernyomegosztas_javitott_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9789172-0fb9-4f34-b627-419b969190f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786a268-e807-4fa0-989c-9d7c5a4c391d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_ioses_androidos_skype_kepernyomegosztas_javitott_felulet","timestamp":"2019. június. 05. 19:03","title":"Frissítsen, megéri: érdekes funkcióval bővül a mobil Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási kezdeményezést nyújtott be, referendumot kezdeményez abban a kérdésben is, hogy aki nem esik át nemzetbiztonsági átvilágításon, ne lehessen miniszterelnök.","shortLead":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási...","id":"20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92b8266-ad76-49f7-a814-53948b71c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","timestamp":"2019. június. 07. 10:23","title":"Benyújtottak egy népszavazási kezdeményezést, hogy ne épüljön stadion Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16013f65-0ae1-486a-b52b-885d5995a4e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állat akkor támadt, amikor a gondozó le akarta csutakolni. ","shortLead":"Az állat akkor támadt, amikor a gondozó le akarta csutakolni. ","id":"20190605_Gondozoja_mindket_karjat_leharapta_egy_tigris_Vietnamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16013f65-0ae1-486a-b52b-885d5995a4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf83b6-fc11-477f-97ed-642d4b41562a","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Gondozoja_mindket_karjat_leharapta_egy_tigris_Vietnamban","timestamp":"2019. június. 05. 11:06","title":"Gondozója mindkét karját leharapta egy tigris Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nő gyakorlatilag csendben, a nevadai állami bíróságon vonta vissza a keresetet. Azt nem tudni, minek a hatására döntött így. ","shortLead":"Az amerikai nő gyakorlatilag csendben, a nevadai állami bíróságon vonta vissza a keresetet. Azt nem tudni, minek...","id":"20190605_Ejtette_a_keresetet_a_no_aki_azzal_vadolta_Cristiano_Ronaldot_hogy_megeroszakolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a36c4b8-7b04-4f94-8029-eff230cae90c","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Ejtette_a_keresetet_a_no_aki_azzal_vadolta_Cristiano_Ronaldot_hogy_megeroszakolta","timestamp":"2019. június. 05. 13:07","title":"Ejtette a keresetét a nő, aki azzal vádolta Cristiano Ronaldót, hogy megerőszakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]