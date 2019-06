Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","shortLead":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","id":"20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665330ba-7062-4872-8620-f5948e1d7e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Lépcsőn kell vinni a betegeket a Szent János Kórház urológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","shortLead":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","id":"201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0641b4e-3508-47f2-b8eb-e4f422c05cfc","keywords":null,"link":"/kkv/201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","timestamp":"2019. június. 08. 10:00","title":"Több nagyágyú is érdekelt lehet Bige László üzemének megszerzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","shortLead":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","id":"20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb3733-a26f-4ad3-b353-ab2bf9af617f","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Hajóval ütközött és elsüllyedt egy történelmi vitorlás Hamburg mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominic Thiem fináléba jutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, miután öt játszmában legyőzte a világelső Novak Djokovicot.","shortLead":"Dominic Thiem fináléba jutott a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon, miután öt játszmában legyőzte...","id":"20190608_Djokovic_nem_lesz_megint_egyszerre_cimvedo_mind_a_negy_Grand_Slamen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b511f90-f6d7-49b4-9f3f-8cd152e8d201","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Djokovic_nem_lesz_megint_egyszerre_cimvedo_mind_a_negy_Grand_Slamen","timestamp":"2019. június. 08. 17:06","title":"Djokovic nem lesz megint egyszerre címvédő mind a négy Grand Slamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","shortLead":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","id":"20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f51d16-2549-4db4-840c-db03a57547c2","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","timestamp":"2019. június. 07. 19:02","title":"Nadalnak még várnia kell egy kicsit a döntőbeli ellenfelére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"De ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne\" - mondta a szövetségi kapitány Marco Rossi pénteken.","shortLead":"\"De ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne\" - mondta a szövetségi kapitány Marco Rossi...","id":"20190608_Rossi_Azert_jottunk_hogy_elvigyuk_a_harom_pontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc656b-7a20-4d9d-980a-83233fac3b12","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Rossi_Azert_jottunk_hogy_elvigyuk_a_harom_pontot","timestamp":"2019. június. 08. 11:42","title":"Rossi: Azért jöttünk, hogy elvigyük a három pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A hirdetési piac megszállásával pénzügyileg is ellehetetleníti a független médiumokat a kormány. Orbán Viktor mesterműve a bankrendszer átalakításától a Pecina-féle strómanok mozgatásáig terjed.","shortLead":"A hirdetési piac megszállásával pénzügyileg is ellehetetleníti a független médiumokat a kormány. Orbán Viktor...","id":"201923__hirdetesi_hadviseles__stromanok_kegyencek__sajtobeklyo__penz_paripa_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa45677e-e4c1-43b4-8741-0234c1748fa0","keywords":null,"link":"/kkv/201923__hirdetesi_hadviseles__stromanok_kegyencek__sajtobeklyo__penz_paripa_reklam","timestamp":"2019. június. 08. 07:00","title":"Mindent leural a médiapiacon Orbán Viktor világhírűvé vált módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]