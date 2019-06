Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek.","shortLead":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása...","id":"20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a098cd9-9b60-4289-aca1-a00967579b91","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","timestamp":"2019. június. 10. 09:41","title":"Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","shortLead":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","id":"20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd57166-0acb-44da-853c-e1e8816c313e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","timestamp":"2019. június. 09. 19:50","title":"Hivatalosan is a családé a ház, amire Erzsivel a macskával indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rátámadt egy nőstény medve egy német PhD-hallgatóra, aki Romániában túrázott a barátnőjével. Andi Bauer sajátos technikával tántorította el a bocsait védő állatot. ","shortLead":"Rátámadt egy nőstény medve egy német PhD-hallgatóra, aki Romániában túrázott a barátnőjével. Andi Bauer sajátos...","id":"20190611_Behuzott_egyet_a_medvenek_igy_maradt_eletben_egy_nemet_turazo_a_Karpatokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1d3f1a-304d-4915-977c-8295b51ba662","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Behuzott_egyet_a_medvenek_igy_maradt_eletben_egy_nemet_turazo_a_Karpatokban","timestamp":"2019. június. 11. 09:59","title":"Behúzott egyet a medvének, így maradt életben egy német túrázó a Kárpátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jens Spahn ezért egyeztetésekbe kezd az igazságügyi minisztériummal, hogy mielőbb elkészüljön egy törvényjavaslat az ilyen terápiák tiltásáról. ","shortLead":"Jens Spahn ezért egyeztetésekbe kezd az igazságügyi minisztériummal, hogy mielőbb elkészüljön egy törvényjavaslat...","id":"20190611_A_nemet_egeszsegugyi_miniszter_betiltana_a_melegeket_atnevelo_terapiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba2e512-050d-4b13-8e5e-92eb09021707","keywords":null,"link":"/elet/20190611_A_nemet_egeszsegugyi_miniszter_betiltana_a_melegeket_atnevelo_terapiakat","timestamp":"2019. június. 11. 15:10","title":"A német egészségügyi miniszter betiltaná a melegeket \"átnevelő\" terápiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","shortLead":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","id":"20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3dfbb-c656-4852-95c3-3ec8abccfe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","timestamp":"2019. június. 10. 20:35","title":"Felhőkarcoló tetején zuhant le egy helikopter New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forintos) költségvetésű misszió azért rekedt meg, mert a gépi geológus nem tud tovább fúrni.","shortLead":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8...","id":"20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed79b52-73ce-49e9-b6dd-d2d6ab32bd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","timestamp":"2019. június. 10. 16:03","title":"Nem mozdul a Marsra küldött robotvakond, de van egy ötlet a felélesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eb836e-311f-4310-a294-69d1457a6e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a szovjet autótípusról nem pont a versenyzés és a megbízhatóság szavak jutnak elsőre eszünkbe. Pedig akár ezek is eszünkbe juthatnának. ","shortLead":"Erről a szovjet autótípusról nem pont a versenyzés és a megbízhatóság szavak jutnak elsőre eszünkbe. Pedig akár ezek is...","id":"20190610_a_nap_fotoja_moszkvicsok_amikkel_egyhuzamban_atszeltek_a_fel_vilagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73eb836e-311f-4310-a294-69d1457a6e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37072d7f-7ed3-4d50-9c23-0730ff03551c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_a_nap_fotoja_moszkvicsok_amikkel_egyhuzamban_atszeltek_a_fel_vilagot","timestamp":"2019. június. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Moszkvicsok, amikkel egyhuzamban átszelték a fél világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","shortLead":"A hajhálós, tekegolyó-nyalogató Jesus Quintana kalandja folytatódik. ","id":"20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc48dbd-68bc-4bca-93bb-67ddc2ddaae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134782-237b-4930-872e-259934549ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mar_majdnem_kesz_A_Nagy_Lebowski_spinoffja","timestamp":"2019. június. 11. 11:02","title":"Már majdnem kész A nagy Lebowski spinoffja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]