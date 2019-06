Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség napján érte az elismerés az OBH elnökét, akit az Országgyűlés sem fosztott meg tisztségétől.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség napján érte az elismerés az OBH elnökét, akit az Országgyűlés sem fosztott meg tisztségétől.\r

\r

","id":"20190611_Polt_Peter_Pro_Cooperatione_dijjal_tuntette_ki_Hando_Tundet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3cae0a-3e5a-481c-bbb0-6ac56c4ec1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Polt_Peter_Pro_Cooperatione_dijjal_tuntette_ki_Hando_Tundet","timestamp":"2019. június. 11. 15:15","title":"Polt Péter Pro Cooperatione díjjal tüntette ki Handó Tündét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meglepő, de érthető eredményre jutott egy kutatócsoport.\r

\r

","shortLead":"Meglepő, de érthető eredményre jutott egy kutatócsoport.\r

\r

","id":"20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804cecaa-ad54-45f5-84fc-7f8e45a15ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5890bac3-0ef5-48e7-a0f2-b66f09c76edc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190611_Sokan_ezert_sem_szakitanak_noha_mar_tenyleg_vege","timestamp":"2019. június. 11. 12:15","title":"Sokan ezért sem szakítanak, noha már tényleg vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás után kiált - vallja Nemes Orsolya generációkutató. Ez pedig csak olyan légkörben lehetséges, amelyben a kihívások leküzdése érdekében együtt törekszünk rá, hogy a nemzedékek közötti különbségek ne elszigeteljenek minket, hanem előnyt tudjunk kovácsolni belőlük. Részlet.","shortLead":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás...","id":"20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73de6de-e994-4562-9d21-6e32981ba5be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","timestamp":"2019. június. 11. 14:15","title":"Miért károsak a generációs sztereotípiák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hét alatt sok tízmilliárdos médiabirodalom landolt a Takarékbank elnök-vezérigazgatójánál, Vida Józsefnél és díjlovagló barátjánál és üzlettársánál, Paulovics Ágnesnél. ","shortLead":"Néhány hét alatt sok tízmilliárdos médiabirodalom landolt a Takarékbank elnök-vezérigazgatójánál, Vida Józsefnél és...","id":"20190612_Mediacezar_lett_a_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390b95a0-5af8-421c-914e-d64dca80f27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Mediacezar_lett_a_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. június. 12. 13:38","title":"Médiacézár lett a Takarékbank elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1290 hektár lett az övé. ","shortLead":"1290 hektár lett az övé. ","id":"20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f2a13-8a08-401c-b8ec-19b491fb8751","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","timestamp":"2019. június. 11. 11:40","title":"Mészáros most Romániában vett földeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Natural News oldalán válogatott \"hírek\" voltak olvashatók, többek közt összeesküvés-elméletekről és a hivatásos orvoslással szembeni áltudományos cikkekről, de mindez már csak történelem, a Facebook ugyanis elkaszálta a több mint 3 millió követővel bíró oldalt. ","shortLead":"A Natural News oldalán válogatott \"hírek\" voltak olvashatók, többek közt összeesküvés-elméletekről és a hivatásos...","id":"20190611_facebook_natural_news_oltasellenes_facebook_oldal_tiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ab982-fac5-4e00-9200-0e680ddc68ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_facebook_natural_news_oltasellenes_facebook_oldal_tiltasa","timestamp":"2019. június. 11. 16:33","title":"Ennyi volt, a Facebook lelőtte az oltásellenesek legnagyobb gyűjtőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","shortLead":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","id":"20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0536c7-becd-4747-b570-27567bac9998","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","timestamp":"2019. június. 10. 19:22","title":"Elment az áram Majka teltházas koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45eb86b1-3412-4863-b442-50b1ecb5b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudatos médiahasználat iskolai keretek közötti fejlesztésére hozott létre közös képzési csomagot a Televele Médiapedagógiai Egyesület és az álhírek, átverések terjedésével több mint 15 éve foglalkozó Urbanlegends.hu. Az érdeklődő tanárok tréninget kapnak, pénzt és lehetőséget a hallottak iskolai megvalósítására.","shortLead":"A tudatos médiahasználat iskolai keretek közötti fejlesztésére hozott létre közös képzési csomagot a Televele...","id":"20190611_pedagogus_tovabbkepzes_tudatos_mediahasznalat_trening_televele_urbanlegends_infogrund_netes_atveresek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45eb86b1-3412-4863-b442-50b1ecb5b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d5813-d0a7-43cc-972b-e02ae3435d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_pedagogus_tovabbkepzes_tudatos_mediahasznalat_trening_televele_urbanlegends_infogrund_netes_atveresek","timestamp":"2019. június. 11. 10:03","title":"Tanárok jelentkezését várják, akik beülnének egy ingyenes képzésre a netes átverésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]