Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei, vagy távozik az országból, vagy megy a rácsok mögé.","shortLead":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei...","id":"20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ddeb8-bd1d-4f16-a7cb-f5a40c58c0dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","timestamp":"2019. június. 13. 11:29","title":"Fenyegető üzenetet kapott Bige László: „Elmész innen, vagy lecsuknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","shortLead":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","id":"20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea1760d-9a50-464b-b67d-8a85ecb39ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","timestamp":"2019. június. 11. 14:20","title":"Figyelmeztetést adott ki a NAV: így lehet megúszni a külföldi nyaralást büntetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amerikai kutatók szerint a mesterséges fény mellett alvó nők hajlamosabbak a hízásra.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a mesterséges fény mellett alvó nők hajlamosabbak a hízásra.","id":"20190611_Jobb_ha_inkabb_nem_bekapcsolt_teve_mellett_alszik_el_igy_konnyebb_elhizni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c645c2c-836d-4d72-9051-6066f3d78c61","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Jobb_ha_inkabb_nem_bekapcsolt_teve_mellett_alszik_el_igy_konnyebb_elhizni","timestamp":"2019. június. 11. 21:00","title":"Jobb, ha inkább nem bekapcsolt tévé mellett alszik el: úgy tűnik, így könnyebb elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"7,2 millió dollárt keresett Zlatan Ibrahimovic, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi fizetésének.","shortLead":"7,2 millió dollárt keresett Zlatan Ibrahimovic, ami majdnem az ötszöröse az egy évvel korábbi fizetésének.","id":"20190612_Amerikai_kereseti_rekordot_dontott_Ibrahimovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a47e3-0fab-463c-9304-a141fdd3cda0","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Amerikai_kereseti_rekordot_dontott_Ibrahimovic","timestamp":"2019. június. 12. 20:34","title":"Amerikai kereseti rekordot döntött Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„A francia borok kiválóak, de nekünk is vannak jó boraink. Ugyanakkor a mi boraink nehezen jutnak be a francia piacra, mert magasak a vámok, míg a francia borokat szinte semmilyen vám sem terheli az Egyesült Államokban”- így érvelt a CNBC Donald Trump, aki nemrég még koccintott Emmanuel Macron francia elnökkel Franciaországban.","shortLead":"„A francia borok kiválóak, de nekünk is vannak jó boraink. Ugyanakkor a mi boraink nehezen jutnak be a francia piacra...","id":"20190612_Hiaba_koccintott_Macronnal_most_a_francia_boroknak_ment_neki_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3272ecb0-8acc-42c1-84ef-147207a517c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Hiaba_koccintott_Macronnal_most_a_francia_boroknak_ment_neki_Trump","timestamp":"2019. június. 12. 10:59","title":"Hiába koccintott Macronnal, most a francia boroknak ment neki Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés.","shortLead":"Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés.","id":"20190612_Terjed_a_kongoi_ebolajarvany_meghalt_egy_oteves_kisfiu_Ungadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de19b7bb-148c-4590-983c-4b82ad5bd568","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Terjed_a_kongoi_ebolajarvany_meghalt_egy_oteves_kisfiu_Ungadaban","timestamp":"2019. június. 12. 15:10","title":"Terjed a kongói ebolajárvány, meghalt egy ötéves kisfiú Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetős, prémium változatot készít népszerű böngészőjéből a Mozilla. A jelenlegi tervek szerint pénzért cserébe néhány praktikus szolgáltatást kapnának a felhasználók.","shortLead":"Fizetős, prémium változatot készít népszerű böngészőjéből a Mozilla. A jelenlegi tervek szerint pénzért cserébe néhány...","id":"20190612_fizetos_firefox_premium_funkciok_vpn_tarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b2f676-4044-4787-9501-a0966d7d9c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_fizetos_firefox_premium_funkciok_vpn_tarhely","timestamp":"2019. június. 12. 12:03","title":"Most már biztos: jön a fizetős Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]