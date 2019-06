Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Bírói Tanács a parlament Handó Tündét védő döntésével bebizonyítottnak látja, hogy semmilyen alkotmányos kontroll nincs már felette, és ez azt is jelenti, hogy az igazságszolgáltatás a törvényhozásnak van alárendelve. ","shortLead":"Az Országos Bírói Tanács a parlament Handó Tündét védő döntésével bebizonyítottnak látja, hogy semmilyen alkotmányos...","id":"20190613_OBT_A_magyar_igazsagszolgaltatas_rendszerszinten_a_torvenyhozasnak_van_alarendelve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ae0f8e-3903-4be1-a85b-1fa168f59121","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_OBT_A_magyar_igazsagszolgaltatas_rendszerszinten_a_torvenyhozasnak_van_alarendelve","timestamp":"2019. június. 13. 09:48","title":"OBT: A magyar igazságszolgáltatás rendszerszinten a törvényhozásnak van alárendelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csupán egyetlen japán és két német márka tudott bekerülni a 100 legnagyobb értékű nemzetközi brand közé.","shortLead":"Csupán egyetlen japán és két német márka tudott bekerülni a 100 legnagyobb értékű nemzetközi brand közé.","id":"20190612_csak_3_autogyarto_fert_fel_a_legertekesebb_markak_top100as_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f221bb-8305-4002-b87b-6a6a0787d808","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_csak_3_autogyarto_fert_fel_a_legertekesebb_markak_top100as_listajara","timestamp":"2019. június. 12. 11:21","title":"Csak 3 autógyártó fért fel a legértékesebb márkák top100-as listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b0c643-529b-4ecf-a462-c9ea9683959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább polgármesternek indul októberben.","shortLead":"Inkább polgármesternek indul októberben.","id":"20190613_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_jobbikos_Kepli_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b0c643-529b-4ecf-a462-c9ea9683959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe64ab37-13ef-473e-baa9-6b73ee0866d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_jobbikos_Kepli_Lajos","timestamp":"2019. június. 13. 08:48","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a jobbikos Kepli Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e199bd-7c45-4c20-8e46-b52c92e99e34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28 éves cseh támadó kerülhet Felcsútra.","shortLead":"28 éves cseh támadó kerülhet Felcsútra.","id":"20190613_Skociaban_megbukott_csatart_igazolna_a_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e199bd-7c45-4c20-8e46-b52c92e99e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f9c0a-1075-4a69-9381-1e9fc8346d63","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Skociaban_megbukott_csatart_igazolna_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. június. 13. 12:40","title":"Skóciában megbukott csatárt igazolna a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.","shortLead":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan...","id":"20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa55997-239e-42fe-b640-63f6e2937d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","timestamp":"2019. június. 13. 08:28","title":"Ellenzékiek a köztévé épületében: vallomást tett az MTVA biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","shortLead":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","id":"20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14eed9b9-4c57-41a2-a6f7-299155fb2cb1","keywords":null,"link":"/elet/20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","timestamp":"2019. június. 13. 09:57","title":"Valóra vált minden üvegpadlót utáló rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem tudtak rajta segíteni, el kellett altatni.","shortLead":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem...","id":"20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eb6577-5a71-4dbb-a4e4-357d008110e8","keywords":null,"link":"/elet/20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","timestamp":"2019. június. 13. 15:05","title":"Egy látogató agyonütötte a budapesti állatkert görög teknősét, amiért az a kezére piszkított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e5ff39-00e4-49f7-be8b-69fbba847317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes 90 kiló rizst kapott a nagy múltú verseny idei futamán.\r

\r

","shortLead":"A győztes 90 kiló rizst kapott a nagy múltú verseny idei futamán.\r

\r

","id":"20190611_Ismet_nagy_sikerrel_zarult_az_irodaiszekgrand_prix_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e5ff39-00e4-49f7-be8b-69fbba847317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c043021-7e2f-432b-af91-4173c81e75e8","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Ismet_nagy_sikerrel_zarult_az_irodaiszekgrand_prix_Japanban","timestamp":"2019. június. 11. 16:50","title":"Ismét nagy sikerrel zárult az irodai szék grand prix Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]