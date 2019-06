Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","shortLead":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","id":"20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7b1ca5-e22a-4e2c-894d-445f7b70d2a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","timestamp":"2019. június. 14. 09:16","title":"Nagy Feró szerint elévült Vikidál Gyula besúgó múltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását rejtené el a nyilvánosság elől.","shortLead":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását...","id":"20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffec35ff-abff-4032-b06c-bb1490eded0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","timestamp":"2019. június. 13. 09:22","title":"Eltitkolná a kormány, kinek és mire ad 50 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát szondázták.","shortLead":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát...","id":"20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93192d78-4c5e-491a-8949-a0e53742d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Közel 400 ittas vagy bódult autós kaptak el a múlt heti razziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab4f56-6e6c-4783-a5b5-1074fa72d32e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem tizedik alkalommal hirdette meg országos borversenyét, mellyel 2010 óta tehetséges, a minőség iránt elkötelezett magyar borászoknak biztosít bemutatkozási lehetőséget.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem tizedik alkalommal hirdette meg országos borversenyét, mellyel 2010 óta tehetséges, a minőség...","id":"20190613_A_250_eves_egyetem_borfavoritjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fab4f56-6e6c-4783-a5b5-1074fa72d32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eac176-5c45-433b-a9a6-6eba60798400","keywords":null,"link":"/elet/20190613_A_250_eves_egyetem_borfavoritjai","timestamp":"2019. június. 14. 10:10","title":"A 250 éves egyetem borfavoritjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5798de30-c0ac-42f0-b02d-65e7f3cf3124","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha az amerikaiak megoldották egy Tesla kilövését az űrbe, akkor most az oroszok is megmutatják, hogy mire képesek. ","shortLead":"Ha az amerikaiak megoldották egy Tesla kilövését az űrbe, akkor most az oroszok is megmutatják, hogy mire képesek. ","id":"20190614_video_az_oroszok_majdnem_az_urbe_kuldtek_majdnem_egy_ladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5798de30-c0ac-42f0-b02d-65e7f3cf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653bf278-f0ad-492b-a093-729f48780b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_video_az_oroszok_majdnem_az_urbe_kuldtek_majdnem_egy_ladat","timestamp":"2019. június. 14. 08:17","title":"Videó: Az oroszok majdnem az űrbe küldtek egy majdnem igazi piros kocka Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6817789e-3cae-48d8-bb4a-ee3454639831","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mindig is színházban élt, de a gyereke születésével új időszámítás indult. Ő is változott, a játéka is finomodott, és az élet ugyan nem lett tervezhetőbb, de számára izgalmasabb, mint valaha.","shortLead":"Mindig is színházban élt, de a gyereke születésével új időszámítás indult. Ő is változott, a játéka is finomodott, és...","id":"20190612_Nincsenek_igazabol_vagyaim__interju_Jordan_Adellal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6817789e-3cae-48d8-bb4a-ee3454639831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd47d99-f0dc-4906-a17c-6537d9b439ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_Nincsenek_igazabol_vagyaim__interju_Jordan_Adellal","timestamp":"2019. június. 12. 15:30","title":"„Nincsenek igazából vágyaim” - interjú Jordán Adéllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","id":"20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d5f6d2-b8af-4b14-afe7-4a34dbe66c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 13. 07:48","title":"Nem kapták meg időben a nyári pólóikat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]