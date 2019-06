Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","shortLead":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","id":"20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b4d-971d-4c9a-9555-3822bedabdef","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","timestamp":"2019. június. 16. 15:50","title":"Lett bringás nyerte a Tour de Hongrie-t, két magyar állt a dobogón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","shortLead":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","id":"20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4a762-a9c2-445c-b9e2-75d6e13d0638","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","timestamp":"2019. június. 17. 09:17","title":"Autógyártás után most az akkumulátor-gyártásban kell kulcspozíciót szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége rá. Számukra hasznos alternatíva a Google felhős szolgáltatása, a Dokumentumok, amely egyre több funkciójában kezd hasonlítani a Microsoft programjára.","shortLead":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége...","id":"20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f679550-152e-4e5e-bdae-b7c6124fdf43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","timestamp":"2019. június. 15. 12:03","title":"Nagyon hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","id":"20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65050599-d8ce-4b2d-92b9-c956e88c500d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","timestamp":"2019. június. 16. 11:40","title":"Hármas karambol történt a 6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","shortLead":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","id":"20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd0c808-fa0d-48fe-930c-b78e77ef0f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","timestamp":"2019. június. 16. 14:00","title":"Új helyén koszorúzták meg a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed7e5ad-24a3-42f7-9008-a755290cb632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190616_oroszorszag_vpn_mta_tavcso_p30_pro_holdfoto_huawei_zarokepernyo_booking_reklam_xiaomi_black_shark_2_hold_krater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed7e5ad-24a3-42f7-9008-a755290cb632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da60c3f-4b72-4494-bfe7-befcb1525dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_oroszorszag_vpn_mta_tavcso_p30_pro_holdfoto_huawei_zarokepernyo_booking_reklam_xiaomi_black_shark_2_hold_krater","timestamp":"2019. június. 16. 12:03","title":"Ez történt: Putyin adott egy pofont a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre Alapítvány kurátora a hvg.hu kérésére visszaemlékezik, mi történt az újratemetéskor, amit ő nem is hív újratemetésnek. A Hősök terén összegyűlt tömeg emelkedett némasága, a nemzet lelkiismeretének hangjai, a gyász és a tisztelet nagy emberi kárpótlást nyújtottak neki 1989. június 16-án. De – veti fel – talán mégsem Orbán Viktorra kellett volna bízni a feladatot, hogy szóljon az összegyűltekhez. Elmondja azt is, mi bántotta igazán abban a beszédben.","shortLead":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre...","id":"20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abbf411-1843-449c-bb90-af5105484871","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","timestamp":"2019. június. 16. 07:00","title":"Nagy Imre unokája: A diktatúra a nyakunkba liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","shortLead":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","id":"20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109bceb-7def-4613-80b6-f423aeda8446","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","timestamp":"2019. június. 17. 08:57","title":"Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]