A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.
Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age
Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal pont nem annyira. Most egy perkatasztert fognak csinálni az '56 utáni perekről. Most az '56 utáni megtorlási perekkel fog foglalkozni az átkost kutató kormányoldali bizottság
Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek füstmérgezést. Kigyulladt egy ózdi idősotthon, meghalt egy férfi, többen megsérültek
A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. Újabb tanúkat hallgatnának ki a Hableány-katasztrófa ügyében Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.
Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben
Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok jövőjéről szóló kétnapos szakmai workshopon, a Shop Experience Design Sprinten, ahol 50 résztvevő dolgozott csapatokban a jövő vásárlása, a jövő boltja és a támogató Extreme Digital szolgáltatási lehetőségei után kutatva. Túlélik-e a boltok az online vásárlás térnyerését?
A standard kategóriában jegyzik a bank részvényeit mától a tőzsdén.
Tőzsdére megy az MKB
Alex Fernst személyes szálak is fűzik a sorozathoz. A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja