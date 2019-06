Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","shortLead":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","id":"20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8525a6-109a-469d-b217-a9f984edf4d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 16. 09:49","title":"Virágot vitt Nagy Imre sírjára Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadlábon védekezhet. ","shortLead":"Szabadlábon védekezhet. ","id":"20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8320734-91da-49aa-82d8-151e1f1cff15","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","timestamp":"2019. június. 16. 14:35","title":"Megszólalt a nő, aki agyonütötte az állatkert teknősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","shortLead":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","id":"20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39a9a1c-1500-4eaf-a07c-3566dfb5e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","timestamp":"2019. június. 17. 20:42","title":"Nem adta ki a lakását egy meleg párnak, büntetést kaphat a tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","shortLead":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","id":"20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3285354b-68f0-4f7a-bda3-5f5e1daef484","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2019. június. 17. 10:48","title":"Schmuck Andor mégsem indul a főpolgármesteri székért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc07f1fc-df79-4055-b110-9fd8ee3771a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Hosszú Katinka volt edzője és férje még mindig a szívén viseli a magyar sportsikereket.","shortLead":"Úgy tűnik, Hosszú Katinka volt edzője és férje még mindig a szívén viseli a magyar sportsikereket.","id":"20190617_Shane_Tusup_bejelentkezett_hogy_vilagbajnokot_csinaljon_a_magyar_noi_labdarugokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc07f1fc-df79-4055-b110-9fd8ee3771a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1055d4f1-eefc-4057-8fd5-ed811606ba64","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Shane_Tusup_bejelentkezett_hogy_vilagbajnokot_csinaljon_a_magyar_noi_labdarugokbol","timestamp":"2019. június. 17. 16:56","title":"Shane Tusup bejelentkezett, hogy világbajnokot csináljon a magyar női labdarúgókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]