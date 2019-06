Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","shortLead":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","id":"20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb05fc5e-dbe0-467c-9e6c-34f104c0e352","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Csigalassúsággal nő a korszerű lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12252a85-36c6-4e45-ae64-cdc0b3e2494a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista érkezik ismét.","shortLead":"A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista...","id":"20190619_A_Hableanytragedia_miatt_a_koreai_turistak_tovabbra_is_torlik_a_hajos_programokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12252a85-36c6-4e45-ae64-cdc0b3e2494a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c330674d-8596-4491-b35a-6b70843475ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_A_Hableanytragedia_miatt_a_koreai_turistak_tovabbra_is_torlik_a_hajos_programokat","timestamp":"2019. június. 19. 07:04","title":"A Hableány-tragédia miatt a koreai turisták továbbra is törlik a hajós programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","shortLead":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","id":"20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a191f6ce-057c-4fc2-b1b5-f216dfb54e08","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","timestamp":"2019. június. 18. 16:18","title":"Női frakcióvezetője lett az európai szociáldemokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c8a7f3-dc63-4ab1-9afe-ba28bb379ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Toldy Ferenc Gimnáziumban mobiltelefonoknak és készpénznek veszett nyoma. ","shortLead":"A Toldy Ferenc Gimnáziumban mobiltelefonoknak és készpénznek veszett nyoma. ","id":"20190619_Egy_budai_gimnaziumban_is_megloptak_a_diakokat_az_evzaro_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c8a7f3-dc63-4ab1-9afe-ba28bb379ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464dbac3-1153-4d7c-8c64-f9b1d776b7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Egy_budai_gimnaziumban_is_megloptak_a_diakokat_az_evzaro_alatt","timestamp":"2019. június. 19. 17:13","title":"Egy budai gimnáziumban is meglopták a diákokat az évzáró alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","shortLead":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","id":"20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16cc8c8-2b4c-47c5-90d9-2468d015c091","keywords":null,"link":"/sport/20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","timestamp":"2019. június. 18. 20:59","title":"Így változik lábtengóvá egy profi teniszmeccs – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi első fokon négy évet kapott.","shortLead":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi...","id":"20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70fdc34-f10d-4a9f-bec3-620b4d672afe","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","timestamp":"2019. június. 19. 10:58","title":"Láncfűrésszel hajtotta volna be az adósságot, négy évig is ülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905f9f2f-0b5c-4531-920b-5c593f7e2d84","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarország leggyorsabb villanyautó-töltőjét érintve kerestük fel azt a schwechati olajüzemet, amelynek vezérlőközpontja elvileg akkor sem sérül meg, ha terroristák repülővel zuhannak rá. És ahol egyebek mellett méz is készül.","shortLead":"Magyarország leggyorsabb villanyautó-töltőjét érintve kerestük fel azt a schwechati olajüzemet, amelynek...","id":"20190620_kidobott_muanyagbol_keszul_uzemanyag_itt_a_szomszedban__megneztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905f9f2f-0b5c-4531-920b-5c593f7e2d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c93311-388a-471c-a22f-1d1169c56843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_kidobott_muanyagbol_keszul_uzemanyag_itt_a_szomszedban__megneztuk","timestamp":"2019. június. 20. 06:41","title":"Kidobott műanyagból készül üzemanyag a szomszédban – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta kilétét illetően.","shortLead":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta...","id":"20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893ae9c8-bbd1-493d-89d6-fa2c2d8d0c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","timestamp":"2019. június. 19. 11:03","title":"Beindultak a találgatások, miután kiderült, hogy nőt küld a NASA a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]