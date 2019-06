Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem szállást, sem más segítséget nem kaptak.","shortLead":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem...","id":"20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48389abf-7c2f-4901-b202-eb8cf14534b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","timestamp":"2019. június. 20. 07:41","title":"Nem hagyják annyiban a Momentum képviselői, hogy a Wizz Air Brüsszelben felejtette az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat, hátha ezzel is kevesebb átverés történik.","shortLead":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat...","id":"2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee7fa9-cb1f-4881-ad12-7da4d9cb43dd","keywords":null,"link":"/tudomany/2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","timestamp":"2019. június. 19. 16:03","title":"A Google csinált egy programot, amivel jelentheti a gyanús weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. ","shortLead":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő...","id":"20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7625b6e-51f6-4831-9a0c-fbf68a29d0ab","keywords":null,"link":"/elet/20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","timestamp":"2019. június. 20. 11:57","title":"Több haláleset kellett ahhoz, hogy megtiltsák a gyerekek fenyítését Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a85489f-db11-4e3a-875a-dc2a51bddb0c","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A konstruktív ellenzék kollaboránst jelent, de a lamentálás meg nem vezet sehova. ","shortLead":"A konstruktív ellenzék kollaboránst jelent, de a lamentálás meg nem vezet sehova. ","id":"20190620_A_panaszkonyvhoz_ragadt_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a85489f-db11-4e3a-875a-dc2a51bddb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d3b915-17b9-461a-a58d-6a84364abc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_panaszkonyvhoz_ragadt_ellenzek","timestamp":"2019. június. 20. 16:20","title":"Révész Sándor: A panaszkönyvhöz ragadt ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért.","shortLead":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red...","id":"20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5979ea-ca89-48f9-9476-2bb25585b843","keywords":null,"link":"/sport/20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Az Arsenal is akarja a magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","shortLead":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","id":"20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2a49de-8022-48fe-81f5-794447019fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","timestamp":"2019. június. 19. 12:44","title":"Milliárdokat kaptak az állami cégektől a kormány kedvenc üzletemberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei-bojkottban kicsúcsosodó, a Kínával szemben hirdetett amerikai kereskedelmi háború az amúgy sem olcsó iPhone-ok árára is hatással lehet. Kérdés, megengedheti-e ezt magának az Apple.","shortLead":"A Huawei-bojkottban kicsúcsosodó, a Kínával szemben hirdetett amerikai kereskedelmi háború az amúgy sem olcsó iPhone-ok...","id":"20190619_kereskedelmi_haboru_ellatasi_lancok_athelyezese_foxconn_apple_iphone_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43072c5-393e-4213-bf5b-f0072cf81a5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_kereskedelmi_haboru_ellatasi_lancok_athelyezese_foxconn_apple_iphone_huawei","timestamp":"2019. június. 19. 10:33","title":"Drágák az iPhone-ok? Ez még semmi, hamarosan sokkal többe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cellebrite cég azt állítja, hogy olyan szoftvermegoldást fejlesztett, amellyel hozzá lehet férni az androidos csúcstelefonokon és a legtöbb iPhone-on őrzött adatokhoz.","shortLead":"A Cellebrite cég azt állítja, hogy olyan szoftvermegoldást fejlesztett, amellyel hozzá lehet férni az androidos...","id":"20190619_cellebrite_szoftver_telefonok_feltoresehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd90147d-bd89-4b09-845c-d4b662b627c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_cellebrite_szoftver_telefonok_feltoresehez","timestamp":"2019. június. 19. 13:03","title":"Feltörjük az iPhone-okat és az androidos csúcstelefonokat – állítja egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]