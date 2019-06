Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban két pakisztáni sportlövő és egy sportvezető nem kapott beutazási vízumot, a NOB garanciát kapott, hogy nem ismétlődik meg az eset. ","shortLead":"Korábban két pakisztáni sportlövő és egy sportvezető nem kapott beutazási vízumot, a NOB garanciát kapott, hogy nem...","id":"20190620_Ujra_rendezhet_nemzetkozi_sportesemenyeket_India","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc61983f-f807-49e8-877a-34c1ee3a9c1f","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Ujra_rendezhet_nemzetkozi_sportesemenyeket_India","timestamp":"2019. június. 20. 21:44","title":"Újra rendezhet nemzetközi sporteseményeket India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozzák az amerikai polgári repülést egyes iráni területek felett.","shortLead":"Korlátozzák az amerikai polgári repülést egyes iráni területek felett.","id":"20190621_Iran_folott_veszelyes_repulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd0f6d6-7ffd-4c57-a5c9-2f1ea0e4f13f","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Iran_folott_veszelyes_repulni","timestamp":"2019. június. 21. 07:19","title":"Irán fölött veszélyes repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Jakab Péter adta be a fura javaslatot, de Kövér szerint sértette az Országgyűlés tekintélyét.","shortLead":"A jobbikos Jakab Péter adta be a fura javaslatot, de Kövér szerint sértette az Országgyűlés tekintélyét.","id":"20190621_Erkezett_egy_javaslat_egy_felcsuti_Orbanszoborra_de_Kover_visszautasitotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab54a27-e9e4-4d85-9f02-fa107daf72ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Erkezett_egy_javaslat_egy_felcsuti_Orbanszoborra_de_Kover_visszautasitotta","timestamp":"2019. június. 21. 13:08","title":"Érkezett egy javaslat egy felcsúti Orbán-szoborra, de Kövér visszautasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. ","shortLead":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő...","id":"20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7625b6e-51f6-4831-9a0c-fbf68a29d0ab","keywords":null,"link":"/elet/20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","timestamp":"2019. június. 20. 11:57","title":"Több haláleset kellett ahhoz, hogy megtiltsák a gyerekek fenyítését Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós vívmány, hogy a Google a konkurensek közüli választásra hívja fel az androidos felhasználók figyelmét. A felajánlott keresőlehetőségek között van egy igen különleges is.","shortLead":"Uniós vívmány, hogy a Google a konkurensek közüli választásra hívja fel az androidos felhasználók figyelmét...","id":"20190621_android_play_aruhaz_egyeb_keresoszolgaltatasok_telepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9235b6a-1e8b-405a-bc9f-e2067768394b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_android_play_aruhaz_egyeb_keresoszolgaltatasok_telepitese","timestamp":"2019. június. 21. 12:03","title":"Androidosok, figyelem: minden telefonon fel fog ugrani ez a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi évek óta drogozott. Miután a húgával végzett, a hazaérkező anyjára is rátámadt.","shortLead":"A férfi évek óta drogozott. Miután a húgával végzett, a hazaérkező anyjára is rátámadt.","id":"20190620_Elvonasi_tunetei_voltak_a_hugat_leszuro_biatorbagyi_ferfinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f262af0-6fcd-4073-8394-87141fb257da","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Elvonasi_tunetei_voltak_a_hugat_leszuro_biatorbagyi_ferfinak","timestamp":"2019. június. 20. 10:03","title":"Elvonási tünetei voltak a húgát leszúró biatorbágyi férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8baf11-0e68-4475-8483-fd7c3c2c14a7","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190621_Marabu_FekNyuz_Balaton_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc8baf11-0e68-4475-8483-fd7c3c2c14a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1644677-c321-4afc-990e-765395e292f0","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Marabu_FekNyuz_Balaton_2019","timestamp":"2019. június. 21. 10:35","title":"Marabu FékNyúz: Balaton 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","shortLead":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","id":"20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e7dfd-8b72-4330-8df9-17752383abba","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","timestamp":"2019. június. 21. 09:30","title":"100 ezer forinttal akarta megtámogatni beadványát egy 70 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]