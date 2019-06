Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított különleges nyomozócsoport a Magyar Nemzet szerint.","shortLead":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12a8918-a0ef-43ee-8599-507143721606","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","timestamp":"2019. június. 20. 06:18","title":"Magyar Nemzet: Szelfizhetett a Viking Sigyn kapitánya, amikor a hajója letarolta a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Tizennégy év után Phenjanban találkozik a kínai és az észak-koreai vezető. Kim Dzsongun rá van utalva a pekingi segítségre, de mindenre azért nem hajlandó. Vagy mégis?","shortLead":"Tizennégy év után Phenjanban találkozik a kínai és az észak-koreai vezető. Kim Dzsongun rá van utalva a pekingi...","id":"20190620_kina_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633b37b-c0cc-4d3b-995a-760d14fe17f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_kina_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 20. 12:16","title":"Kína kihúzhatja Észak-Koreát a válságból, de lesz benne köszönet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","shortLead":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","id":"20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e471a9-e22e-4fbe-92d0-197f42cdf063","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","timestamp":"2019. június. 20. 11:47","title":"Ne pakoljon énekesmadarat vagy füstgránátot, ha repülni megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három eszköz állt munkába, kettő a felderítésben segít, a harmadik egy automatikusan felfújódó mentőeszközt is visz magával.","shortLead":"Három eszköz állt munkába, kettő a felderítésben segít, a harmadik egy automatikusan felfújódó mentőeszközt is visz...","id":"20190621_Dronok_segitik_a_vizimentok_munkajat_a_Balatonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb67710-86b6-4d41-9640-7278e04aec35","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Dronok_segitik_a_vizimentok_munkajat_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 13:47","title":"Drónok segítik a vízimentők munkáját a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec85ad7-8828-4807-b714-93c4bc9a972a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Esélyük sem volt a menekülésre, mert bezárták őket.","shortLead":"Esélyük sem volt a menekülésre, mert bezárták őket.","id":"20190621_szumatrai_ongyujtogyar_robbanas_tuz_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec85ad7-8828-4807-b714-93c4bc9a972a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b771f9b-9051-4179-8ea0-763a808c653d","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_szumatrai_ongyujtogyar_robbanas_tuz_gyermek","timestamp":"2019. június. 21. 17:23","title":"Nők és gyerekek égtek halálra a felrobbant szumátrai öngyújtógyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft. Ehhez arra van szükség, hogy az ötlet elnyerje a Microsoft-alkalmazottak tetszését.","shortLead":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft...","id":"20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2716a00f-609d-4970-b8fa-d89b2a894035","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","timestamp":"2019. június. 20. 08:03","title":"Látta már? Új gomb kerülhet a számítógépek billentyűzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette az Il Messaggero római napilap szerdán, miután az olasz főváros utcáit ismét ellepte a kánikulában tornyosuló háztartási hulladék. ","shortLead":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette...","id":"20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37875442-db5b-4167-bc40-1418029885f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","timestamp":"2019. június. 19. 22:01","title":"Ellepte a szemét Rómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]