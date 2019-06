Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös...","id":"20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bcd7ec-c548-43bd-ae2b-f86fe9b382c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","timestamp":"2019. június. 20. 09:31","title":"Jogerős: életfogytiglant kapott a halálkamion-ügy négy vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","shortLead":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","id":"20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c675905-b17d-4552-a2fd-a62103c31592","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","timestamp":"2019. június. 20. 10:52","title":"Leszúrtak egy stábtagot a legújabb Anne Hathaway-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly december óta több mint 400 élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég is megszűnt. ","shortLead":"Tavaly december óta több mint 400 élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég is megszűnt. ","id":"20190621_Fel_ev_alatt_eltunt_4000_dolgozo_az_elelmiszerboltokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae6990d-9704-4fa2-95e9-107000d3c124","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Fel_ev_alatt_eltunt_4000_dolgozo_az_elelmiszerboltokbol","timestamp":"2019. június. 21. 05:46","title":"Fél év alatt eltűnt 4000 dolgozó az élelmiszerboltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","shortLead":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","id":"20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39acd-552f-4681-9af7-020155dc482e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Betondarab a ferihegyi pályán: vizsgálják a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","shortLead":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","id":"20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c01c23b-671f-4939-82f7-4647692ef62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 15:05","title":"Rakétalövedékeket és könnygázgránátot is tartott otthon egy székesfehévári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\" még 2017-ben. A Boaty McBoatface névre keresztelt szerkezet az óceán mélyéről készített 3D-s térképet, amely az áramlatokról szolgáltat igen hasznos információval, amelyet nemrég közöltek a kutatók.","shortLead":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\"...","id":"20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc1df5b-2824-4d7c-9cec-2e2b87fae292","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","timestamp":"2019. június. 19. 15:03","title":"Fontos részlet derült ki arról, hogyan melegszik az óceán vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","shortLead":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","id":"20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cc51d-df93-4384-bf1f-16ea8751e7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","timestamp":"2019. június. 21. 10:22","title":"Újra színpadon Mick Jagger a szívműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó indítványt, mert megítélése szerint a törvény összhangban van az alaptörvénnyel.","shortLead":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó...","id":"20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e197492e-f071-43b5-a3fd-b62d6d09b5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2019. június. 20. 10:17","title":"Ab: Alkotmányos a közigazgatási bíróságokról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]