","shortLead":"Sajtóhírek szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország ellenállása miatt bukott a terv. ","id":"20190620_Nem_allapodtak_meg_a_2050es_klimasemlegessegi_celkituzesrol_az_unios_csucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65bbf72-dc1e-4344-b886-6f6387c8a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10703719-a833-4aad-85d3-6a469939c45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Nem_allapodtak_meg_a_2050es_klimasemlegessegi_celkituzesrol_az_unios_csucson","timestamp":"2019. június. 20. 22:06","title":"Nem állapodtak meg a 2050-es klímasemlegességről az uniós csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]