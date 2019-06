Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja biztonságosan adatait, illetve hasznosítja jól a bennük lévő információkat.\r

\r

","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja...","id":"20190622_Eleg_veszelyes_helyzet_a_cegek_alig_40_szazaleka_tarolja_biztonsagosan_adatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd8e25-be55-4277-a9ea-c0e12a945e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Eleg_veszelyes_helyzet_a_cegek_alig_40_szazaleka_tarolja_biztonsagosan_adatait","timestamp":"2019. június. 22. 09:09","title":"Elég veszélyes helyzet: a cégek alig 40 százaléka tárolja biztonságosan adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a327f7e9-9604-45b5-b91b-6382de10ecae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házelnök korábban épp arról beszélt, a bírói függetlenség nem abszolút, és a bírók nem lehetnek függetlenek az államtól.","shortLead":"A Házelnök korábban épp arról beszélt, a bírói függetlenség nem abszolút, és a bírók nem lehetnek függetlenek...","id":"20190621_Kover_Laszlo_Azert_kell_kuzdenunk_hogy_megorizzuk_a_jogallamisagot_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a327f7e9-9604-45b5-b91b-6382de10ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab006a2-4c43-4497-8444-4c35ef835a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kover_Laszlo_Azert_kell_kuzdenunk_hogy_megorizzuk_a_jogallamisagot_Europaban","timestamp":"2019. június. 21. 18:34","title":"Kövér László: Azért kell küzdenünk, hogy megőrizzük a jogállamiságot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc ember is szerepelhet az eltűntek listáján.","shortLead":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc...","id":"20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc5e74d-8767-4e3e-8418-007e721e5740","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","timestamp":"2019. június. 22. 13:02","title":"Összedőlt egy hétemeletes ház Kambodzsában – sok a halott és az eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta a Szovjetuniót az államszövetség 1991-es szétesése előtt.","shortLead":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta...","id":"20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c4b54-2024-4ecb-8208-f154e222952e","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"Ilyen volt a Szovjetunió – a múlt egy amerikai fotós szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ujhelyi házának felújításáról hamis híreket közlő sajtópereket sorra nyerte a politikus, most az alaphírt közreadó Délmagyarország című napilapot is elmeszelte a szegedi bíróság.","shortLead":"Az Ujhelyi házának felújításáról hamis híreket közlő sajtópereket sorra nyerte a politikus, most az alaphírt közreadó...","id":"20190621_Ujhelyi_kontra_Delmagyar_sajtoper_A_vereb_az_nem_vereb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2d0ce-8c8c-459a-ae95-7f36112533ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Ujhelyi_kontra_Delmagyar_sajtoper_A_vereb_az_nem_vereb","timestamp":"2019. június. 21. 22:09","title":"Ujhelyi kontra Délmagyar sajtóper: A veréb, az nem véreb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen az állatok táplálékok.","shortLead":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen...","id":"20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5728e-ba2e-4f30-8b23-47dc5f967602","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Schobert Norbert nem ítéli el a vegánokat, de szerinte ez egy szélsőséges divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.","shortLead":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet...","id":"20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac10e46-d248-460f-8a39-ec5b16ddbec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","timestamp":"2019. június. 21. 12:27","title":"Tilos klíma nélküli járművekben állatokat szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1b5b9d-9562-4d50-962c-0b3116d75014","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","timestamp":"2019. június. 21. 13:27","title":"Életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]