[{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta E. Jean Carroll amerikai írónőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház...","id":"20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735b994-2ce4-4568-b383-70e54e6af550","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","timestamp":"2019. június. 22. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják Trumpot, az elnök cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a7fcf4-e750-4bdb-a6d1-e0d8ba8b3770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több aktivistát kellett bevonni a nagy érdeklődés miatt az előválasztási lebonyolító stábba.\r

\r

","shortLead":"Több aktivistát kellett bevonni a nagy érdeklődés miatt az előválasztási lebonyolító stábba.\r

\r

","id":"20190621_Penteken_is_10_ezer_ember_vett_reszt_az_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a7fcf4-e750-4bdb-a6d1-e0d8ba8b3770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcdabaf-26e9-43cc-8aa7-ab9dd74ca4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Penteken_is_10_ezer_ember_vett_reszt_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 21. 21:23","title":"Pénteken is 10 ezer ember vett részt az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","shortLead":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","id":"20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a7b06-c24f-4769-9f23-8c620e6ad34e","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 23. 11:55","title":"Nagykőrösön is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul az autópálya is drágább.","shortLead":"Olaszországban már 530 forint körül van a benzin átlagára, de a horvátoknál sem sokkal jobb a helyzet. Ott ráadásul...","id":"20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c5800c-18b8-4c5d-96b4-8ef8491d1c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_olaszorszag_tankolas_benzin_split_horvatorszag_autopalya_dija_kuna_forint","timestamp":"2019. június. 23. 10:36","title":"Nagy meglepetés érheti a nyaralni induló autósokat a szomszédos országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68965352-5f43-4b4f-9662-1b21cedf03d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zsebtolvaj majdnem tönkretett egy sóstói osztálykirándulást, de a rendőrség előbb pénzt gyűjtött, majd logisztikai segítséget is nyújtott.","shortLead":"Egy zsebtolvaj majdnem tönkretett egy sóstói osztálykirándulást, de a rendőrség előbb pénzt gyűjtött, majd logisztikai...","id":"20190621_A_rendorseg_mentette_meg_az_osztalykirandulast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68965352-5f43-4b4f-9662-1b21cedf03d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7453ac-4869-4caa-8dcf-0350d8a764e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_A_rendorseg_mentette_meg_az_osztalykirandulast","timestamp":"2019. június. 21. 19:05","title":"A rendőrség mentette meg az osztálykirándulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c166d5a-fe09-46de-8536-4ae3f0f6aff7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissített az Epic Games, ezúttal egy alapból 16 eurós játékot, a Rebel Galaxyt lehet ingyen letölteni náluk. ","shortLead":"Frissített az Epic Games, ezúttal egy alapból 16 eurós játékot, a Rebel Galaxyt lehet ingyen letölteni náluk. ","id":"20190621_rebel_galaxy_epic_games_ingyenes_urhajos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c166d5a-fe09-46de-8536-4ae3f0f6aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f020b120-0b04-4a4a-9864-9eec83ae246c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_rebel_galaxy_epic_games_ingyenes_urhajos_jatek","timestamp":"2019. június. 21. 19:03","title":"Csak néhány kattintás, és ingyen az öné lehet ez az 5000 forintos űrhajós játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","id":"20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d923-4480-4f01-a901-fbc47b28b99a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","timestamp":"2019. június. 23. 12:32","title":"Baleset miatt torlódásra kell készülni az M7-esen, Sóstó térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak, hogy megtalálják az áldozataikat. Sokan ráadásul csak akkor kérnek segítséget, ha már az életük is veszélyben van. Miért kell rengeteg erő, hogy egy áldozat kilépjen egy bántalmazó kapcsolatból? És miért kell segíteni neki akkor is, ha újra meg újra visszamegy a bántalmazójukhoz?\r

\r

","shortLead":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak...","id":"20190622_Bantalmazas_kriziskezelo_kozpontok_telefonszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de15d5a-1f7a-4dcb-836a-e35d71701c54","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Bantalmazas_kriziskezelo_kozpontok_telefonszolgalat","timestamp":"2019. június. 22. 17:30","title":"A testükön ott van a bakancs a nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]