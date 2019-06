Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","id":"20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb182aa-2484-4cb6-8935-b345078e70ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","timestamp":"2019. június. 24. 06:41","title":"24 millió forintért várja új gazdáját ez a Ladának látszó élményautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","shortLead":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","id":"20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fcc1fa-3c59-4095-a024-f75c7c6ebc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","timestamp":"2019. június. 24. 09:38","title":"Ignatieff: Ha Soros György nem létezne, Orbán Viktor kitalálta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán Győrnél vasárnap délután - közölte az Útinform a honlapján.","shortLead":"Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán Győrnél vasárnap délután - közölte az Útinform...","id":"20190623_Baleset_miatt_8_kilometeres_a_torlodas_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bb15e1-f243-4115-9150-f102578ffca3","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baleset_miatt_8_kilometeres_a_torlodas_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. június. 23. 17:21","title":"Baleset miatt 8 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri választáson a voksok majdnem teljes feldolgozása után győzött Ekrem Imamoglu ellenzéki jelölt.","shortLead":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri...","id":"20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908be35-2ddb-47b3-9285-3987a54ca242","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Imamoglu győzött, Yildirim gratulált, Erdogan elvesztette Isztambult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","shortLead":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","id":"20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecae026f-644f-4801-a320-08332ecdf245","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","timestamp":"2019. június. 23. 19:06","title":"Villámárvizek öntöttek el településeket több megyében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhalaszthatják a banki ügyfélazonosítást; káosz volt Ferihegyen; őrizetbe vették Michel Platinit, majd elengedték. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elhalaszthatják a banki ügyfélazonosítást; káosz volt Ferihegyen; őrizetbe vették Michel Platinit, majd elengedték...","id":"20190623_Es_akkor_a_vonatok_az_alagutba_a_bankok_a_hataridobe_nem_fertek_bele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc2122-30e3-43de-9c9d-c4342c3d0a26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Es_akkor_a_vonatok_az_alagutba_a_bankok_a_hataridobe_nem_fertek_bele","timestamp":"2019. június. 23. 07:00","title":"És akkor a vonatok az alagútba, a bankok a határidőbe nem fértek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]