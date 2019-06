Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190623_facebook_letiltas_kamu_uzenet_himalaja_jegolvadas_huawei_android_helyett_optikai_csalodas_barna_golyok_ketfarku_kutyapart_mav_vonat_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e0dbac-9a1e-4cc3-bfb5-8f7b97a89d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_facebook_letiltas_kamu_uzenet_himalaja_jegolvadas_huawei_android_helyett_optikai_csalodas_barna_golyok_ketfarku_kutyapart_mav_vonat_alagut","timestamp":"2019. június. 23. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, miért vágott alá a Facebook több ezer magyar felhasználónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi Fishing on Orfű fesztiválon egy feltehetően szennyezett vizű forrás vize miatt. ","shortLead":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi...","id":"20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d34fc2-ec79-470a-87fa-c4a6c484f180","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","timestamp":"2019. június. 22. 18:24","title":"Járványügyi vizsgálat indult az orfűi megbetegedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több ezren csatlakoztak szombaton ahhoz a klímatüntetéshez Németországban, amelyet Hochneukirchben, az ország egyik legnagyobb lignitbányájánál hirdettek meg. Vajon mit szól ehhez Kövér László?","shortLead":"Több ezren csatlakoztak szombaton ahhoz a klímatüntetéshez Németországban, amelyet Hochneukirchben, az ország egyik...","id":"20190622_Tobb_ezres_klimatuntetes_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965bec0-5425-4e67-b214-f9a7a7b8113d","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Tobb_ezres_klimatuntetes_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 22. 16:34","title":"Úgy tűnik, a németek még mindig azt hiszik, hogy a klímaváltozás fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","shortLead":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","id":"20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f6eb0-f589-4468-a507-86ed7ad58d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","timestamp":"2019. június. 23. 13:06","title":"Figyelmetlen autós csorog szemben a forgalommal a Dózsa György úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint az isiben, csak most volt az egyiküknél egy kés is. ","shortLead":"Mint az isiben, csak most volt az egyiküknél egy kés is. ","id":"20190622_Osszevesztek_egy_pasin_megszurkalta_gyerekkori_baratnojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09af09a7-402f-4ae0-957f-aba2dfdc76d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Osszevesztek_egy_pasin_megszurkalta_gyerekkori_baratnojet","timestamp":"2019. június. 22. 09:59","title":"Összevesztek egy pasin, megszurkálta gyerekkori barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit EU-kapcsolatokért felelős miniszterelnökségi államtitkárt emlegeti a Brüsszelbe távozó Trócsányi László igazságügyi miniszter lehetséges utódaként az Atv.hu.","shortLead":"Varga Judit EU-kapcsolatokért felelős miniszterelnökségi államtitkárt emlegeti a Brüsszelbe távozó Trócsányi László...","id":"20190622_A_labdazsonglor_allamtitkar_lehet_az_uj_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ded96f-bc39-4295-8e17-7832393a1348","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_labdazsonglor_allamtitkar_lehet_az_uj_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. június. 22. 09:26","title":"A labdazsonglőr államtitkár lehet az új igazságügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez már a CSOK?","shortLead":"Ez már a CSOK?","id":"20190624_Egyre_tobben_vesznek_fel_hitelt_uj_lakasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba9fde-4af7-4234-8263-b25bfe4ab3ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Egyre_tobben_vesznek_fel_hitelt_uj_lakasra","timestamp":"2019. június. 24. 08:02","title":"Egyre többen vesznek fel hitelt új lakásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszéken kezdődik a per, de ahogy a hvg.hu előre megírta, Czeglédy Csaba nincs a vádlottak között.","shortLead":"A Szegedi Törvényszéken kezdődik a per, de ahogy a hvg.hu előre megírta, Czeglédy Csaba nincs a vádlottak között.","id":"20190624_Ma_kezdodik_a_Czegledy_Csaba_nelkuli_Czegledyugy_targyalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81d2551-75fd-4399-abae-98c0db2f79cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ma_kezdodik_a_Czegledy_Csaba_nelkuli_Czegledyugy_targyalasa","timestamp":"2019. június. 24. 06:50","title":"Ma kezdődik a Czeglédy Csaba nélküli Czeglédy-ügy tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]