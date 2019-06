Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette, ahogy nőnek a gyerekek, kikopik a testi fenyítés.","shortLead":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette...","id":"20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f65aa-f567-4969-b32e-1efad90f1097","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","timestamp":"2019. június. 24. 17:43","title":"Márki-Zay: A testi fenyítésnek is szükségét érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e17246f-ee21-4356-8ae6-8aa936a64bf5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia szervizekbe átalakításra a német Bild am Sonntag lap értesülése szerint.","shortLead":"A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia...","id":"20190623_Hatvanezer_dizelautot_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e17246f-ee21-4356-8ae6-8aa936a64bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb57df73-db6f-433e-88ca-d28c10e02736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Hatvanezer_dizelautot_kell_visszahivnia_a_Daimlernek","timestamp":"2019. június. 23. 14:31","title":"Hatvanezer dízelautót kell visszahívnia a Daimlernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már a legfőbb látványosság, a Boeing 747-es is látható a helyszínen.","shortLead":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már...","id":"20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8f6e4-0e6a-4709-8062-b0658209705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","timestamp":"2019. június. 24. 09:33","title":"A nap videója: Így néz ki a víz alatt az elsüllyesztett Boeing 747-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190624_aszex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df221e-d812-4a11-af94-f02d1a73c933","keywords":null,"link":"/elet/20190624_aszex","timestamp":"2019. június. 24. 19:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","shortLead":"A szálloda vezetője bejelentést tett a rendőrségen, miután eltűnt két kenguru, de még nem indult nyomozás.","id":"20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b8ac0b6-d96a-4b51-a22c-62d9de297b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aceee3b-b5b5-4abf-b616-87006c21cd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_tulajdonos_szerint_elloptak_a_kengurukat_a_budai_hotelbol_a_rendorseg_nem_nyomoz","timestamp":"2019. június. 24. 21:50","title":"A tulajdonos szerint ellopták a kengurukat a budai hotelből, a rendőrség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja a Népszava.","shortLead":"Hétfőn minden korábbinál többen adták le szavazatukat a főpolgármester-jelöltségre aspiráló ellenzéki jelöltekre – írja...","id":"20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d81432ec-caa5-4485-bef5-8196e28abf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bab496-c455-44f7-8423-1fe53f130b39","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Mar_majdnem_50_ezren_mentek_el_az_ellenzeki_elovalasztasra","timestamp":"2019. június. 25. 07:25","title":"Már majdnem 50 ezren szavaztak az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","shortLead":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","id":"20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5bba3-7251-497e-b112-368c95696515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 13:14","title":"Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","shortLead":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","id":"20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13256d6a-9bad-437a-a47f-f413a17a9137","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","timestamp":"2019. június. 24. 06:30","title":"Káslerék milliárdos javaslata: 2 új múzeum és 650 ezres bér a magyarságkutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]