Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kijött az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, amelyben meglepő adatok is kiderültek.","shortLead":"Kijött az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, amelyben meglepő adatok is kiderültek.","id":"20190624_Ime_a_valosag_ennyi_menekultet_fogadtunk_be_2014_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fef73-77b2-430c-a794-82bff409256c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ime_a_valosag_ennyi_menekultet_fogadtunk_be_2014_ota","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"Nem igaz, hogy az EU mindenkit befogad. Nem igaz, hogy mi nem fogadunk be senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra nevű pénznem miatt érezte úgy, hogy fel kell szólaljon.","shortLead":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra...","id":"20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c06d17c-4786-4f88-b312-a5403eab762a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","timestamp":"2019. június. 24. 08:03","title":"A Facebook társalapítója szerint rémisztő dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg az RTL Híradóját. Lejárt a munkavégzéshez szükséges úgynevezett tachográf kártyája, amit a kormányhivatalban legközelebb szeptemberben tudnak neki kiállítani. Az innovációs minisztérium szerint uniós előírás miatt új kártyákra állnak át, a régieket június 15-től nem lehet kiadni. Arra nem válaszoltak, hogy ideiglenes megoldásra miért nincs lehetőség.","shortLead":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg...","id":"20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93ace2-4c8d-459a-9acc-efe7430010d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Nem használhatják a tachográfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mészáros–Szíjj-duó egyre jobbal leuralja a piacot.","shortLead":"A Mészáros–Szíjj-duó egyre jobbal leuralja a piacot.","id":"20190624_epitoipar_ner_meszaros_tiborcz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fe9e8c-b2b9-4b44-9e46-85be7515dd75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_epitoipar_ner_meszaros_tiborcz","timestamp":"2019. június. 24. 10:40","title":"Egyre nagyobbat kaszálnak a NER-közeli cégek az építőiparon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b16b34-fbf2-4fb8-a8e7-4e394b721fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hajtásláncában villanymotor is található, ennek ellenére zöld rendszámot nem kaphat az eddigi legerősebb Q8-as.","shortLead":"Az újdonság hajtásláncában villanymotor is található, ennek ellenére zöld rendszámot nem kaphat az eddigi legerősebb...","id":"20190624_itt_a_435_loeros_hibrid_audi_sq8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3b16b34-fbf2-4fb8-a8e7-4e394b721fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5be32-bc2a-4156-b8d8-2b32b2374f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_itt_a_435_loeros_hibrid_audi_sq8","timestamp":"2019. június. 24. 08:21","title":"Itt a 435 lóerős dízelhibrid Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","shortLead":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","id":"20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96156971-9057-4138-bb76-456a473ef6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:17","title":"Jövő héten visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb262d24-5f77-4bdf-924b-0fa8ce2999ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros új ST a gyártó szerint menet közben jobban gyorsul, mint az előző generációs RS.","shortLead":"A benzinmotoros új ST a gyártó szerint menet közben jobban gyorsul, mint az előző generációs RS.","id":"20190625_raketakent_lo_ki_az_uj_ford_focus_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb262d24-5f77-4bdf-924b-0fa8ce2999ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8387cc75-1a4b-431c-9e25-332ef50da02e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_raketakent_lo_ki_az_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. június. 25. 08:21","title":"Rakétaként lő ki az új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e2de8-6bfd-42b6-83c0-6cc1c3301832","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A lakáshitelt felvevőknek, a nagycsaládos és a fiatal lakásvásárlóknak, valamint az idős, illetve a látássérült személyeknek egyes eljárásokért a korábbinál kevesebb közjegyzői díjat kell leszurkolniuk.","shortLead":"A lakáshitelt felvevőknek, a nagycsaládos és a fiatal lakásvásárlóknak, valamint az idős, illetve a látássérült...","id":"mokk_20190621_Nagycsalados_vagy_fiatal_lakasvasarlo_Julius_1jetol_kevesbe_kell_a_zsebebe_nyulnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8e2de8-6bfd-42b6-83c0-6cc1c3301832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4774bfa6-c9cf-4ecf-bdb4-34323b3f2fae","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190621_Nagycsalados_vagy_fiatal_lakasvasarlo_Julius_1jetol_kevesbe_kell_a_zsebebe_nyulnia","timestamp":"2019. június. 24. 19:30","title":"Nagycsaládos vagy fiatal lakásvásárló? Július 1-jétől kevésbé kell a zsebébe nyúlnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]