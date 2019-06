Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"Felkavaró kép.","shortLead":"Felkavaró kép.","id":"20190626_Vizbe_fulladt_egy_salvadori_menekult_es_23_honapos_gyermeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d155b929-5e69-4fe5-863d-9fb7e0c61bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Vizbe_fulladt_egy_salvadori_menekult_es_23_honapos_gyermeke","timestamp":"2019. június. 26. 09:19","title":"Vízbe fulladt egy salvadori menekült és 23 hónapos gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott lesz a tárgyalásán. Lehet, nem kell visszamennie az előzetes letartóztatásba.","shortLead":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott...","id":"20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a44176-7c6f-4c0b-aec8-f278a6a1b146","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","timestamp":"2019. június. 27. 16:35","title":"Jövő héten ott lesz a tárgyaláson M. Richárd, és lehet, akár nyaralni is elmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","shortLead":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","id":"20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94cce-1f80-4b46-9ad9-3e52f4b0f08f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","timestamp":"2019. június. 26. 20:05","title":"Tarlós „gratulált” Karácsonynak: A selejtezőmérkőzés is mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, valaha is megvalósul-e, az viszont biztos: az Apple-nél felmerült az ötlet, hogy kamerát tesznek a Watch-ba.","shortLead":"Nem tudni, valaha is megvalósul-e, az viszont biztos: az Apple-nél felmerült az ötlet, hogy kamerát tesznek a Watch-ba.","id":"20190626_apple_watch_kamera_okosora_szara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4f5520-a063-49d3-a6cc-a9920fea447b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_apple_watch_kamera_okosora_szara","timestamp":"2019. június. 26. 15:33","title":"Előkerült egy új terv az Apple Watch szíjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","shortLead":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","id":"20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8567334-f9e1-40ce-9d20-9e1c9d097a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","timestamp":"2019. június. 26. 12:18","title":"Tízszeresére drágul a Konakion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","shortLead":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","id":"20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b13e00e-e0ad-4398-84d6-3662e6d0499d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","timestamp":"2019. június. 26. 17:31","title":"Fészkelő fecskék foglalták el a zebegényi strandot, az önkormányzat pedig igazán menőn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","shortLead":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","id":"20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98ef8f-3ec5-48a8-a89f-76c36214f6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","timestamp":"2019. június. 26. 09:08","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]