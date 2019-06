Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc1845a5-f383-4771-a81e-a0966515576a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem tartja bűnözőnek a macedón exminiszterelnököt, aki viszont az új kormányt tartja annak.","shortLead":"Magyarország nem tartja bűnözőnek a macedón exminiszterelnököt, aki viszont az új kormányt tartja annak.","id":"20190627_Gruevszki_kiadatas_Macedonia_birosag_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1845a5-f383-4771-a81e-a0966515576a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f08bbf1-1468-4237-934c-dac81000ae47","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Gruevszki_kiadatas_Macedonia_birosag_Facebook","timestamp":"2019. június. 27. 16:46","title":"Gruevszki kiposztolta, hogy nem adták ki a \"bűnöző macedón kormánynak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","shortLead":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","id":"20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbaff76-f556-4a5e-bdd8-64d1ba7921d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","timestamp":"2019. június. 26. 16:07","title":"Vagy a Fidesz lépett ki a Néppártból, vagy a Néppárt felejtette el, hogy még ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4abec8b-226c-4292-9b3d-87d920b24575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menekültek számának növekedése miatt egyre erőteljesebben fenyegetnek határzár létesítésével olasz politikusok.","shortLead":"A menekültek számának növekedése miatt egyre erőteljesebben fenyegetnek határzár létesítésével olasz politikusok.","id":"20190627_Hatarzarat_terveznek_az_olaszszloven_hatarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4abec8b-226c-4292-9b3d-87d920b24575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03448842-0eb2-4100-9c82-f97c94d1a1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Hatarzarat_terveznek_az_olaszszloven_hatarra","timestamp":"2019. június. 27. 17:20","title":"Az olaszok is határzárban gondolkodnak, és katonákat küldenének a magyar határhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellökte, többször bedobta a kiságyba, majd megrázta. ","shortLead":"Ellökte, többször bedobta a kiságyba, majd megrázta. ","id":"20190627_Fegyelmezni_akarta_halalosan_bantalmazta_keteves_gyereket_egy_apa_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0b9640-88d1-4b1a-9aa0-01ecda8ef5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Fegyelmezni_akarta_halalosan_bantalmazta_keteves_gyereket_egy_apa_Budapesten","timestamp":"2019. június. 27. 12:06","title":"Fegyelmezni akarta, halálosan bántalmazta kétéves gyerekét egy apa - vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","shortLead":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","id":"20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1519087-9618-44a7-9335-1ee6c3197603","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","timestamp":"2019. június. 27. 06:19","title":"Nem biztos, hogy Orbán Viktor örülni fog az EU soros elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virálissá vált a videó a YouTube-on, amelyen két munkás lábbal aszfaltozik egy budapesti felújításon.","shortLead":"Virálissá vált a videó a YouTube-on, amelyen két munkás lábbal aszfaltozik egy budapesti felújításon.","id":"20190627_katyuzas_taposas_budapest_BKV_reakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c43ec5-beb0-4f59-8d44-e74258803dc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_katyuzas_taposas_budapest_BKV_reakcio","timestamp":"2019. június. 27. 14:50","title":"BKV a taposós kátyúzásról: Addig sem esnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","shortLead":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","id":"20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe21c2a-5d97-4069-ab60-c4f3bbfb3c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","timestamp":"2019. június. 28. 08:32","title":"A Fidesz nem szavazta meg, hogy kivizsgálják a máltai újságírónő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","shortLead":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","id":"20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcbf32-eba2-4c62-96d0-49a0f4bc547d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","timestamp":"2019. június. 28. 08:44","title":"30 percet magyarázta Áder, miért nem baj, hogy a kormány megvétózta a 2050-es klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]