[{"available":true,"c_guid":"125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet, hogy érdemesebb megvárni az ősszel érkező hivatalos változatot.","shortLead":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet...","id":"20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038833ad-e53b-4257-94bb-fa8f004670e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","timestamp":"2019. június. 27. 09:33","title":"Kipróbálta már az iPhone-ok új rendszerét? És ön szerint is katasztrofális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár alkalmazottját, aki egy nyilvános rendezvényen leköpte őt.","shortLead":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár...","id":"20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037da15-4f07-404b-868e-1d098ac8a801","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","timestamp":"2019. június. 26. 16:08","title":"Leköpték Donald Trump fiát, Eric Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban egymillió ember vesztené az életét.","shortLead":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban...","id":"20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964788df-d2a6-490f-9e15-001b1abe85d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","timestamp":"2019. június. 26. 15:27","title":"Az amerikaiakat nem aggasztja, ha egy atomcsapásban egymillió koreai halna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00a6fae-fff9-4433-aa6c-f0f41683ded3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Billy Drago Frank Nittit, a bűnöző jobbkezét alakította az Oscar-díjas filmben. ","shortLead":"Billy Drago Frank Nittit, a bűnöző jobbkezét alakította az Oscar-díjas filmben. ","id":"20190627_Meghalt_az_Aki_legyozte_Al_Caponet_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f00a6fae-fff9-4433-aa6c-f0f41683ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05c775-a0f7-4b7f-abf0-48653713e0ef","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Meghalt_az_Aki_legyozte_Al_Caponet_szinesze","timestamp":"2019. június. 27. 09:43","title":"Meghalt az Aki legyőzte Al Caponét színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A nemzetközi válsággócokról, egyebek mellett Szíriáról, Iránról és Ukrajnáról, valamint a fegyverzetkorlátozási egyezményekről tárgyal majd az oszakai G20-as csúcson tartott pénteki külön megbeszélésen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az egyórásra tervezett találkozón aligha várható komoly előrelépés, sőt Trump újabb belpolitikai vitába szaladhat bele. A megbeszélés magyar idő szerint péntek reggel hét órakor kezdődik. ","shortLead":"A nemzetközi válsággócokról, egyebek mellett Szíriáról, Iránról és Ukrajnáról, valamint a fegyverzetkorlátozási...","id":"20190627_trump_putyin_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a4cbe0-ebec-4139-857c-19f78f2c14ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_trump_putyin_talalkozo","timestamp":"2019. június. 27. 18:45","title":"Trump számára megint rosszul sülhet el a Putyin-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","shortLead":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","id":"20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b78506-b48d-4a52-86de-45971107006b","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","timestamp":"2019. június. 27. 09:26","title":"Nagy Ervin: Sokan hittek a kommunizmusban, és hisznek most a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b554293-e61f-4690-8af8-14d8d8c0e2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az online rendelt termékek gyorsabb kiadását segítő csomagkiadó robotokat állított üzembe a Decathlon Magyarország. A cég szerint a berendezések fürgébbek az embernél, de a munkát azért nem veszik el tőlük.","shortLead":"Az online rendelt termékek gyorsabb kiadását segítő csomagkiadó robotokat állított üzembe a Decathlon Magyarország...","id":"20190627_robot_decathlon_csomagkiado_automata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b554293-e61f-4690-8af8-14d8d8c0e2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711e399e-9de1-4d08-8f62-f064b56076de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_robot_decathlon_csomagkiado_automata","timestamp":"2019. június. 27. 10:33","title":"Robotok kezdtek dolgozni a Decathlonban, a cég szerint gyorsabbak az embernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","shortLead":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","id":"20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb4c5d-677e-408c-88e1-bebf6de35e80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","timestamp":"2019. június. 26. 16:21","title":"Újabb busz gyulladt ki Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]