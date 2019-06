Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63c87bc7-ac88-4712-92ed-a96bc49f8228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szigeten viszont máshogy emlékeznek majd meg a rendszerváltás 30. évfordulójáról.","shortLead":"A Szigeten viszont máshogy emlékeznek majd meg a rendszerváltás 30. évfordulójáról.","id":"20190628_A_Soundon_is_lesz_orbanos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63c87bc7-ac88-4712-92ed-a96bc49f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fa7758-4902-4947-a826-2e1a6eb4e0dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Soundon_is_lesz_orbanos_video","timestamp":"2019. június. 28. 15:44","title":"A Soundon is lesz orbános videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75919a50-857d-4082-9b11-d566e321cca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél fiatalabb 601-est már nem nagyon lehet kapni, de azért így is egy közel 29 éves kisautóhoz van szerencsénk.","shortLead":"Ennél fiatalabb 601-est már nem nagyon lehet kapni, de azért így is egy közel 29 éves kisautóhoz van szerencsénk.","id":"20190629_2_millio_forint_ez_a_kecskemeti_idogep_egy_alig_hasznalt_trabi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75919a50-857d-4082-9b11-d566e321cca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63897636-ca64-4d0c-adc5-969f64f23c34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_2_millio_forint_ez_a_kecskemeti_idogep_egy_alig_hasznalt_trabi","timestamp":"2019. június. 29. 06:41","title":"2 millió forint ez a kecskeméti időgép, egy alig használt Trabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c337f8e-6d57-43c5-acd0-49902c745a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencséje volt, hogy az Országgyűlési Őrség tagjai észrevették a biztonsági kamerán. ","shortLead":"Szerencséje volt, hogy az Országgyűlési Őrség tagjai észrevették a biztonsági kamerán. ","id":"20190627_A_Dunaba_szedult_egy_ittas_ferfi_a_Parlament_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c337f8e-6d57-43c5-acd0-49902c745a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc1488a-abee-4669-9d28-070b1340a776","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_A_Dunaba_szedult_egy_ittas_ferfi_a_Parlament_elott","timestamp":"2019. június. 27. 09:30","title":"A Dunába szédült egy ittas férfi a Parlament előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette partnere interneten át küldött hangüzeneteit, az bizonyára értékelni fogja a Microsoft egyik új szabadalmát. Amennyiben ugyanis megvalósulna ez az elképzelés, akkor nem állhatnának hálózati gondok a hangüzenetek, sőt még a videoüzenetek útjába sem.","shortLead":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette...","id":"20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edee9a9c-60bc-480b-b3e2-7ce08cfcc2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, hogy ha szakad a hívás, akkor is lehessen hallani a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező orosztanulásnak?","shortLead":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező...","id":"20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623223cf-7027-4f41-b2f3-57fb89d86ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","timestamp":"2019. június. 27. 15:41","title":"„Fiataljaink százezreiben lobog a vágy, hogy oroszul tanulhassanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el Rétvári Bence államtitkár, miért szünteti meg a kormány a magántanulói jogviszonyt.","shortLead":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el...","id":"20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65a4fc-31c2-4e20-8e83-0f9dfde0d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","timestamp":"2019. június. 27. 15:56","title":"\"Túl sok volt a visszaélés\" – Rétvári elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántanulói jogviszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","shortLead":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","id":"20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0d36-aae1-4b46-a0b2-fe398c154a16","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","timestamp":"2019. június. 28. 04:58","title":"Rendőrségi célpontjaik voltak a tunéziai öngyilkos merénylőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civilhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség miután hajójával kikötött Lampedusában.","shortLead":"Őrizetbe vette a Sea-Watch 3 civilhajó német kapitányát szombaton az olasz rendőrség miután hajójával kikötött...","id":"20190629_Orizetbe_vettek_a_SeaWatch_menekulthajo_kapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cc6459-213c-470f-945e-af742da00820","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Orizetbe_vettek_a_SeaWatch_menekulthajo_kapitanyat","timestamp":"2019. június. 29. 08:41","title":"Őrizetbe vették a Sea-Watch menekülthajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]