[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült megdönteni.","shortLead":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült...","id":"20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46243c28-14f6-4793-b7b1-658d7267a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","timestamp":"2019. június. 27. 18:06","title":"Milyen bojkott? Nagyon pörgött a Huawei P30 telefonok eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6904958-5621-4a7f-ad0c-1d46adb5f5ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember megsebesült a franciaországi lövöldözésben, megtalálták az elkövető holttestét, feltehetően végzett magával.\r

