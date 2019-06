Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.","shortLead":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi...","id":"20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20de39a1-94ed-40b8-83e3-5ecfca9e4800","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Azonnali jogvédelmet kért Bige László, de eddig csak ide-oda tologatták az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott egy s más.","shortLead":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott...","id":"20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc26f2-7522-44f1-8fce-984099ba4779","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","timestamp":"2019. június. 27. 11:30","title":"Orwell Sopronban – avagy mit keres a propaganda a VOLT-on?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73479d04-8abb-4df1-a7fa-4889a8ddde19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. ","id":"20190628_Majdnem_150_kmoraval_ment_neki_a_tererautonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73479d04-8abb-4df1-a7fa-4889a8ddde19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f588385c-90d8-4475-86ae-a2cf30c4bffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Majdnem_150_kmoraval_ment_neki_a_tererautonak","timestamp":"2019. június. 28. 19:06","title":"Majdnem 150 km/órával ment neki a teherautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","shortLead":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","id":"20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7606548b-0205-4468-a5b5-1ad1777d9ff4","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","timestamp":"2019. június. 28. 09:42","title":"Az Átrium megválik munkatársainak 90 százalékától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91c41b7-9ada-49e9-9f62-662c9b9bf038","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szinte végig a szlovének vezettek, de a végén a válogatott belehúzott, és legyőzte a szlovén csapatot.","shortLead":"Szinte végig a szlovének vezettek, de a végén a válogatott belehúzott, és legyőzte a szlovén csapatot.","id":"20190627_Jo_hajraval_gyozott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_Szlovenia_ellen_az_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f91c41b7-9ada-49e9-9f62-662c9b9bf038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d3a743-208c-4327-9d4e-dabd7a6a02fd","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Jo_hajraval_gyozott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_Szlovenia_ellen_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 27. 18:19","title":"Jó hajrával győzött a magyar női kosárlabda-válogatott Szlovénia ellen az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","shortLead":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","id":"20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0444baf1-7d6c-4b48-851c-ed5e5ef3c0a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","timestamp":"2019. június. 28. 18:08","title":"Úgy alkudoznak, mint a piacon: Trump magára haragította Indiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","shortLead":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","id":"20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df0525-0e3c-4616-aa46-8587f588d99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Leváltják a Budapest Airport szóvivőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlett vezetéstámogató rendszerek közül talán az egyik leghasznosabb a táblafelismerő rendszer, ami külön felhívja a sofőr figyelmét a KRESZ betartására.","shortLead":"A fejlett vezetéstámogató rendszerek közül talán az egyik leghasznosabb a táblafelismerő rendszer, ami külön felhívja...","id":"20190627_auto_biztonsag_tablafelismero_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9661fd10-17f9-46a0-892d-ac59bbb43507","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_auto_biztonsag_tablafelismero_rendszer","timestamp":"2019. június. 27. 12:00","title":"Akinek ilyen rendszer van a kocsijában, azzal betartja a KRESZ-t a gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]