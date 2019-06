Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","shortLead":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","id":"20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1ff50-c4a2-4645-8083-4da5b54ddbd8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. június. 26. 18:43","title":"Sajtótájékoztató hátterében táncikált Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Az édesanya az RTL-nek mesélte el, szerinte hogyan vesztette életét 8 éves kislánya hétfő este a budai MOM Sport tetején lévő faházban.","shortLead":"Az édesanya az RTL-nek mesélte el, szerinte hogyan vesztette életét 8 éves kislánya hétfő este a budai MOM Sport...","id":"20190626_A_kisfiu_szerint_huga_videora_akarta_venni_ahogy_eg_a_bode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7e9586-5c34-4a99-b0c5-df2e53c431fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kisfiu_szerint_huga_videora_akarta_venni_ahogy_eg_a_bode","timestamp":"2019. június. 26. 20:41","title":"A kisfiú szerint húga videóra akarta venni, ahogy ég a bódé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató a felhalmozott közüzemi tartozások miatt döntött így. 