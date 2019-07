Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","shortLead":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","id":"20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a826e-83c1-4bd4-9d89-0bf4a63231e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","timestamp":"2019. július. 01. 17:48","title":"Mától minden új típusú villanyautó csipog, huhog, vagy akár zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062adbd0-b841-4523-81cb-40afc4d720b0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Fél másodpercig töprengett talán Bécs polgármestere, amikor a CEU rektora felvetette neki, mit szólna, ha az egyeteme átköltözne a városába. A mindkét félnek előnyös ügylet sok millió euró bevételt jelent, amitől Budapest így elesik. Megismertük a CEU Bécsbe költözésének verzióját az osztrák főváros szemszögéből. ","shortLead":"Fél másodpercig töprengett talán Bécs polgármestere, amikor a CEU rektora felvetette neki, mit szólna, ha az egyeteme...","id":"20190630_CEU_becs_koltozes_Wirtschaftsagentur_Wien","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=062adbd0-b841-4523-81cb-40afc4d720b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e29c04-7dac-49b3-967e-93d56b9aed3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_CEU_becs_koltozes_Wirtschaftsagentur_Wien","timestamp":"2019. június. 30. 17:30","title":"Örömében tapsikolt Bécs, amikor a CEU bejelentkezett nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","shortLead":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","id":"20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbe0252-1e6d-4ba8-ab4b-f13d4e4d169c","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","timestamp":"2019. július. 01. 14:10","title":"A citrom a fájától – Charlotte Gainsbourg a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Kanadába a csaknem hetven konténernyi szeméttel megrakott hajó, amelyet egy hónapja indítottak útnak a Fülöp-szigeteki hatóságok, miután Manila hiába sürgette Kanadát, hogy szállítsa vissza az öt éve lerakott tetemes mennyiségű szemetet - közölte a CNN hírtelevízió.","shortLead":"Megérkezett Kanadába a csaknem hetven konténernyi szeméttel megrakott hajó, amelyet egy hónapja indítottak útnak...","id":"20190629_Kanadanak_kontenerhajoval_vittek_vissza_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f306fb-1889-42b9-8eb2-363d88184c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Kanadanak_kontenerhajoval_vittek_vissza_a_szemetet","timestamp":"2019. június. 29. 21:09","title":"Kanadának konténerhajóval vitték vissza a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek, egy pár száz fős csoport viszont elfoglalta a parlamentet, végül könnygázzal zavarták ki őket.","shortLead":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek...","id":"20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5050d-65c4-423c-9df8-782521c49ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:45","title":"Megszállták a parlamentet a hongkongi tüntetők, de a könnygáz erősebb volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sokan ellenzik, hogy az Európai Néppárt lemondjon a bizottság elnöki posztjáról a szocialista Frans Timmermans javára más tisztségekért cserébe.","shortLead":"Nagyon sokan ellenzik, hogy az Európai Néppárt lemondjon a bizottság elnöki posztjáról a szocialista Frans Timmermans...","id":"20190630_Orban_orulhet_ugy_tunik_nem_lesz_semmi_a_Timmermansalkubol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9dda6b-9c8d-40f5-bf17-c6197597babb","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_orulhet_ugy_tunik_nem_lesz_semmi_a_Timmermansalkubol","timestamp":"2019. június. 30. 20:24","title":"Orbán örülhet: úgy tűnik, nem lesz semmi a Timmermans-alkuból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem részt a VOLT Fesztiválon, ami az új helyszín hátulütői ellenére is fergeteges élmény volt.","shortLead":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem...","id":"20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb12a03-fc94-4e0b-a239-b4e056d3a66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","timestamp":"2019. július. 01. 17:52","title":"VOLT Fesztivál útikalauz kezdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","shortLead":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","id":"20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa7a8d-d493-4156-b656-eee78fae9115","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","timestamp":"2019. június. 30. 21:10","title":"A világ leggazdagabb emberének 11 ezer milliárd forintjába kerül a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]