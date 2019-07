Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab828ea4-1b71-4ede-9e56-cfd20bd1448e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","timestamp":"2019. július. 01. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 30. 15:00","title":"Egyre több pénzébe kerülhet, hogy ne erőltessen önre reklámokat a telefonja gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef371eab-f266-47fd-a45a-72dc71486207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","timestamp":"2019. június. 30. 12:00","title":"Ez történt: megszületett a Trump-döntés, ami után százmilliók lélegezhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját a Samsung, de a jelek szerint maradnak a jól bevált módszernél.","shortLead":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját...","id":"20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29455b6-67c7-4c93-9bb1-17e271425455","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. július. 01. 10:03","title":"Kiszivárgott három fotó a Galaxy Note10 legerősebb változatáról, és még a neve is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők a virtuális valóság (VR) technológia segítségével átélhetik Magyarország történelmének meghatározó eseményeit a Tatárjárástól egészen az 1956-os forradalomig.","shortLead":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők...","id":"20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb5cb4-4e75-4e1a-add7-081148e443a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","timestamp":"2019. július. 01. 15:03","title":"Orosz tankok lövik a budai várat: VR-sétákon keltik életre a magyar történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","shortLead":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","id":"20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988a76f-9aa7-4b72-a28a-a74b703e77c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 30. 11:07","title":"Eltűnt egy 15 éves lány a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","id":"20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907bbd6b-cd19-4f9a-a4c7-52cd9ba11b33","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 30. 15:08","title":"Orbán régi ellenfele lehet az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]