Péntek este megírtuk, hogy több száz magyar rekedt Tunéziában, mert műszaki hiba miatt nem szállt fel a gépük, és nem küldtek értük másikat.

A magyarok többsége a Kartago Tours szervezésében ment ki Tunéziába, és a Tunisair péntek délelőtti járatával jöttek volna haza. A reptéren várakozó csoportot végül több mint 16 órás késéssel szombat hajnalban hozták haza, egy másik csoport azonban akkor továbbra is Tunéziában rekedt. Ők péntek délután indultak volna repülővel Budapestre, de éjjel 11-ig ki sem vitték őket a reptérre, ahonnan utána ismét egy szállodába vitték őket.

Az M1 most arról számolt be, hogy a turisták végül szombatról vasárnapra virradóra jutottak vissza Magyarországra, a gépük vasárnap fél 1-kor szállt le Ferihegyen, 26 órával az eredetileg tervezett érkezés után. A géppel így azok sem tudtak elutazni, akik Budapesten várakoztak az indulásra a befizetett nyaralásra.

A Kartago Tours cégvezetője a csatornának azt mondta, mindent megtesznek, hogy képviseljék az utasok érdekeit, és ha beérkezik hozzájuk kárigény, akkor továbbítani fogják a légitársaság felé.

A kárigények érvényesítése egyébként ebben az esetben azért nehezebb, mert nem uniós ország légitársaságáról van szó.

Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke azt mondta, ha kell, akkor bíróság elé is viszik az ügyet, mert konkrét károk is felmerülnek ilyen esetben, és akár sérelemdíj is kérhető lenne. A Szövetség arra kéri a károsultakat, hogy akik érintettek, e-mailben jelezzék fogyasztóvédelmi problémájukat a [email protected] címen.