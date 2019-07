Hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság azt a népszavazási kezdeményezést, amelynek célja, hogy rendszeresen vessék össze a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatokat a hatósági nyilvántartásokkal.

A kérdést Kassai Dániel volt LMP-s politikus, XVIII. kerület önkormányzati képviselő nyújtotta be, és úgy szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”

Az NVB 9:2 arányban hitelesítette a kezdeményezést. A kérdés hitelesítésének megtagadása ellen szavazott Szalay Tamás, a testület választott tagja és Sárhegyi Zoltán, a Fidesz delegáltja.

Kassai még három kérdést nyújtott be, ezek egyikét sem hitelesítette az NVB. Az egyik kérdés a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyekkel közös háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánosságára vonatkozott, egy másik pedig arra, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzést Magyarország miniszterelnöke esetében is el kelljen végezni. A politikus népszavazási kezdeményezést nyújtott be azért is, hogy ne épüljön atlétikai stadion a Csepel-sziget csúcsán.