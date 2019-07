Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","shortLead":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","id":"20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa322a-ac6f-4f71-87e0-549800fb0992","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 19:45","title":"A hiteléhes családok megrohanhatják a bankokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Q érkezésével nyugdíjazza a Google az Android Beamet, helyette jön a Fast Share.","shortLead":"Az Android Q érkezésével nyugdíjazza a Google az Android Beamet, helyette jön a Fast Share.","id":"20190702_google_fajlok_megosztasa_fast_share_android_q","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e426868-f475-4bb8-a6a4-d9d5dd199a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_google_fajlok_megosztasa_fast_share_android_q","timestamp":"2019. július. 02. 10:33","title":"Jön egy új fájlmegosztó app az Android Q-val, még az iPhone-okkal is működik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d5bc9a-78ce-420c-a20d-665c038a5948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházfenntartó azt ajánlotta a kórházaknak: a bakterológiai vizsgálatokat vásárolják meg a piacról.","shortLead":"A kórházfenntartó azt ajánlotta a kórházaknak: a bakterológiai vizsgálatokat vásárolják meg a piacról.","id":"20190701_Nincs_allami_mikrobiologiai_laborszolgaltatas_a_veszpremi_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d5bc9a-78ce-420c-a20d-665c038a5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb29c9-a3ba-4ea4-a6a4-6e26f6248c93","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Nincs_allami_mikrobiologiai_laborszolgaltatas_a_veszpremi_korhazban","timestamp":"2019. július. 01. 08:14","title":"Nincs állami mikrobiológiai laborszolgáltatás a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni számítógép. Nem mellesleg pedig jelentősen javítanak a közlekedés biztonságán.","shortLead":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni...","id":"20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876808be-b39c-43eb-9d2e-a07aecaf32bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","timestamp":"2019. július. 01. 12:00","title":"Csak semmi vakítás: miért nagyszerűek az adaptív fényszórók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","shortLead":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","id":"20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f773d5a-73a6-4843-8718-860e19ec3cf7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","timestamp":"2019. július. 01. 07:11","title":"Nem volt jó ötlet a bírósági folyosón a családjuk kiirtásával fenyegetni a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek tartalma szerint a kormányfőt senki nem kritizálhatja büntetlenül. A \"cikk\" Koncz Zsuzsa és Bródy János új dalához kapcsolódva született.","shortLead":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek...","id":"20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668584b9-2d93-4e8b-95cb-6462822e4430","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","timestamp":"2019. július. 01. 08:03","title":"Bicskanyitogató álhír terjed Orbán Viktor és Koncz Zsuzsa nevével, nehogy megossza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2cd3eb-837d-492e-b362-b99a6d312502","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190701_aszexualis_lmbtq_lmbtqiap_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e2cd3eb-837d-492e-b362-b99a6d312502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce37c5-9eb9-4270-b586-1abe9eb1cfb0","keywords":null,"link":"/elet/20190701_aszexualis_lmbtq_lmbtqiap_interju","timestamp":"2019. július. 01. 20:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","shortLead":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","id":"20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d128d7a-3d41-4059-8738-6b85d5dcfce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 01. 08:00","title":"Balesetet szenvedett a hétvégén Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]