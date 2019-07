Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","shortLead":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","id":"20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600901b9-ff31-4776-b28f-36a9b6d841ca","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","timestamp":"2019. július. 01. 21:34","title":"Egyelőre mégsem kell napidíjat fizetniük a Velencébe érkező turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az angol sztár jelentős önkorlátozást foganatosítva összesen egy, az elmúlt 20 évben született dalt vitt színpadra tegnap este, cserébe viszont átnyújtotta a pályafutásának legjobb dalaiból álló katalógust.","shortLead":"Az angol sztár jelentős önkorlátozást foganatosítva összesen egy, az elmúlt 20 évben született dalt vitt színpadra...","id":"20190703_Az_ember_akinek_a_felesegre_a_szinpadra_vitte_a_teajat_Sting_koncert_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd94020e-5d93-4723-bd8e-862f88c04308","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Az_ember_akinek_a_felesegre_a_szinpadra_vitte_a_teajat_Sting_koncert_Arena","timestamp":"2019. július. 03. 09:47","title":"Az ember, akinek a felesége a színpadra vitte a teáját – Sting az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. 