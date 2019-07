Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 98 éves volt. ","shortLead":"A zenész 98 éves volt. ","id":"20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a5637-1c94-4056-98a7-b7afaba718a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Meghalt Tabányi Mihály harmonikaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eea99b-d532-425b-8d8d-76aa0a8bbe50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan múzeum ez, aminél nehéz illendően válaszolni, a \"Na, milyen volt a kiállítás?\" kérdésre.","shortLead":"Olyan múzeum ez, aminél nehéz illendően válaszolni, a \"Na, milyen volt a kiállítás?\" kérdésre.","id":"20190704_Muzeum_nyilt_Japanban_az_urulekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9eea99b-d532-425b-8d8d-76aa0a8bbe50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbd7a04-0ee6-48b2-b580-a3afad765d90","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Muzeum_nyilt_Japanban_az_urulekrol","timestamp":"2019. július. 04. 10:11","title":"Múzeum nyílt Japánban az ürülékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a pártoktól távol tartja magát.","shortLead":"De a pártoktól távol tartja magát.","id":"20190704_Rekasi_azert_indul_kepviselonek_mert_latja_a_problemakat_de_marad_a_Baratok_koztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62615797-b682-4424-8b94-6dd9a91fdbea","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Rekasi_azert_indul_kepviselonek_mert_latja_a_problemakat_de_marad_a_Baratok_koztben","timestamp":"2019. július. 04. 15:09","title":"Rékasi azért indul képviselőnek, mert látja a problémákat, de marad a Barátok köztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és a direkt pártpolitizálás között.\"","shortLead":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és...","id":"20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3733264-6972-4012-847d-7856d7463d48","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","timestamp":"2019. július. 03. 05:20","title":"Gerendai szerint a VOLT-on nincs helye kampánybeszédnek, de az Orbán-videó nem az volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f243329a-3ed3-4741-890e-b1c7de0c0fe3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff rektor elmondta nekik, hogy a magyar kormány elüldözi az egyetemet Budapestről. ","shortLead":"Michael Ignatieff rektor elmondta nekik, hogy a magyar kormány elüldözi az egyetemet Budapestről. ","id":"20190703_Amerikai_kepvielok_jartak_ma_a_CEUn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f243329a-3ed3-4741-890e-b1c7de0c0fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae67d1e4-6e47-4dbe-b1ee-3839023f4174","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Amerikai_kepvielok_jartak_ma_a_CEUn","timestamp":"2019. július. 03. 20:27","title":"Amerikai képviselők jártak ma a CEU-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","shortLead":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","id":"20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd097b-d723-4d43-af4f-a5816dddec51","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","timestamp":"2019. július. 04. 10:36","title":"Az ószövetségi rosszfiúk Európából érkezhettek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly módon, hogy az sejthalálhoz vagy betegséghez vezethet.","shortLead":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly...","id":"20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4553eb-0536-4277-93bd-6060ea4f1d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","timestamp":"2019. július. 04. 16:03","title":"Az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Brit kutatók számításai szerint sok millió embernél nőtt meg a daganatos betegség kialakulásának kockázata a túlsúlyuk miatt.","shortLead":"Brit kutatók számításai szerint sok millió embernél nőtt meg a daganatos betegség kialakulásának kockázata a túlsúlyuk...","id":"20190703_Mar_tobb_rakot_okoz_az_elhizas_mint_a_dohanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688a5be-acfd-424d-a9de-35a99a879763","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Mar_tobb_rakot_okoz_az_elhizas_mint_a_dohanyzas","timestamp":"2019. július. 03. 14:10","title":"Már több rákot okoz az elhízás, mint a dohányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]