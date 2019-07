Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem, még ma megoldást kell találniuk az egészségügyi szerveknek – véli a Társaság a Szabadságjogokért. A jogszabályok értelmében ugyanis nem működhet kórház laboratóriumi diagnosztikai háttér nélkül – áll a jogvédő civil szervezet közleményében. Sem a megyei kormányhivatal, sem a tiszti főorvos nem árulja el, mi a pontos helyzet, csak szivárgó hírekből tudható, hogy az egész megye kórházi laborháttér nélkül maradt. Ez mérföldkő a magyar egészségügyben: ilyen súlyos és ennyi embert érintő összeomlás eddig még nem történt. A TASZ orvost, egészségügyi dolgozót és beteget is keres, hogy legyenek ügyfelei a jogsértés miatt indítandó eljárásban.

Hétfő reggel adott hírt arról a Népszava, hogy Veszprémben leállt a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás, amihez az RTL Híradója, a Népszava és a hvg.hu is tett hozzá részleteket. Ezekből az derül ki, hogy a Veszprém megyei kórházak nem képesek a legalapvetőbb diagnosztikai vizsgálatok lebonyolítására sem, ami a biztonságos betegellátás alapvető feltétele.

Labor nincs, de a Veszprém megyei kormányhivatal úgy tesz, mintha minden rendben volna A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai labormunkákat, mert nincs rá elég ember. A Miniszterelnökség két napja nem válaszol arra, ez csak Veszprém megyében probléma-e.

A TASZ emlékeztet, az értesülések szerint ráadásul nem valamilyen hirtelen esemény eredménye, hogy leállt a labor: folyamatosan fogytak a szakemberek, míg mostanra olyan kritikus lett a helyzet, hogy képtelen kiszolgálni a kórházakat. Hiába próbált a sajtó információt szerezni, senki nem árult el semmit arról, hogy a helyzetet ki és hogyan kezelte – vagyis úgy tűnik, nem tett érdemi lépéseket a krízis elkerülésére sem a kormányhivatal, sem a tiszti főorvos hivatala.

A törvény egyértelműen fogalmaz: bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, egészségügyi válsághelyzetnek minősül – írják.

A jogszabály azt is előírja, hogy minden kórház működésének alapvető feltétele, hogy rendelkezésre álljon laboratóriumi diagnosztika. „Ha igaz, hogy pillanatnyilag Veszprém megyében egyetlen ilyen labor sincs, akkor a megyében egészségügyi válsághelyzet alakult ki. Így nem szabad egyetlen kórháznak sem működnie, vagyis az összes kórházi ellátásra szoruló beteget más megyébe kellene irányítani, amit nyilvánvalóan lehetetlen megoldani” – szól a közlemény.

A laboratóriumi diagnosztika leállása a kórházi fertőzések terjedésének is kedvez. Mivel az orvosok nem tudják pontosan beazonosítani, milyen fertőzéssel állnak szemben, széles spektrumú antibiotikummal próbálkozhatnak, aminek a hatása drasztikusan csökken a mind ellenállóbb baktériumokkal szemben. A Veszprém megyei egészségügyet ráadásul különösen megterheli a nyári balatoni csúcsszezon.

Ha valóban leállt a laboratóriumi diagnosztika, az súlyosan sérti a betegek és az orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók jogait is. A betegek nem jutnak biztonságos ellátáshoz, az egészségügyben dolgozóknak pedig úgy kell végezniük a munkájukat, hogy az alapvető feltételek sem biztosítottak ehhez.

„A nem működő diagnosztika miatt bekövetkező jogsértésekkel szemben mind a betegek, mind az egészségügyben dolgozók képviseletében indítható jogi eljárás” – nyilatkozta Asbóth Márton, a TASZ munkatársa. „Várjuk a jogsérelmet szenvedők jelentkezését, hogy megvizsgálhassuk, milyen jogi segítséget tudunk nyújtani. Emellett közérdekű bejelentést is tettünk az egészségügyi hatóságnál, kérve, hogy hivatalosan is vizsgálja ki, jogszerűen működnek-e Veszprém megyei kórházak, és ha nem, tegye meg a szükséges lépéseket. Ha nem sikerül azonnali megoldást találni, akkor nincs más lehetőség, mint hogy az ellátás nélkül hagyott kórházakat be kell zárni.”