[{"available":true,"c_guid":"8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa alapított lapnak, a Magyar Iparművészetnek az elpártoló olvasóit.","shortLead":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa...","id":"20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf2d24-f6fc-4f18-b2dd-e11677a89b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","timestamp":"2019. július. 04. 12:25","title":"Fekete György kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani olvasóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","shortLead":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","id":"20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea229f1-88fb-4a05-b2ac-e9ba452b510b","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","timestamp":"2019. július. 03. 05:45","title":"Légicsapás ért egy menekültközpontot Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0be3e4a-ebf5-4407-bac1-c9c9470489f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve egy különsáv is van, ami a kanyarodók dolgát segíti.","shortLead":"Illetve egy különsáv is van, ami a kanyarodók dolgát segíti.","id":"20190703_Jelzolampa_kerult_a_keresztezodesbe_ahol_M_Richard_balesetezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0be3e4a-ebf5-4407-bac1-c9c9470489f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0cd467-9d5b-4163-a8ea-4e9a7c2f8926","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Jelzolampa_kerult_a_keresztezodesbe_ahol_M_Richard_balesetezett","timestamp":"2019. július. 03. 12:39","title":"Jelzőlámpa került a kereszteződésbe, ahol M. Richárd balesetezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Titkos szavazással választotta meg a tisztségviselőket az Európai Parlament. ","shortLead":"Titkos szavazással választotta meg a tisztségviselőket az Európai Parlament. ","id":"20190703_Dobrev_Klara_es_Jaroka_Livia_is_az_EP_alelnoke_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5eb696-e662-48a8-955d-f1893d2f32d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Dobrev_Klara_es_Jaroka_Livia_is_az_EP_alelnoke_lett","timestamp":"2019. július. 03. 18:19","title":"Dobrev Klára és Járóka Lívia is az EP alelnöke lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb142c-42c8-445c-ae4f-b9ee890f48fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Tippjáték 10/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","shortLead":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","id":"20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f41d9-27f7-4aae-ab33-8d9fe5878295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","timestamp":"2019. július. 03. 19:19","title":"Busszal ütközött egy autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti az androidos mobilokra érkező értesítéseket a számítógép képernyőjén.","shortLead":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti...","id":"20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1c328-fbd9-4d98-a2a8-a2f4715060ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. július. 03. 19:03","title":"Végre elkészült a Microsoft újdonsága, aminek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük azok is, amelyekre a kormány az MTA átalakítása kapcsán lépten-nyomon hivatkozik.","shortLead":"Köztük azok is, amelyekre a kormány az MTA átalakítása kapcsán lépten-nyomon hivatkozik.","id":"20190704_Beolvasnak_MTAugyben_a_nemet_tudomanyos_tarsasagok_a_kormanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dbc23-b88a-4453-ad69-e5560e2b2869","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Beolvasnak_MTAugyben_a_nemet_tudomanyos_tarsasagok_a_kormanynak","timestamp":"2019. július. 04. 09:02","title":"Beolvasnak MTA-ügyben a német tudományos társaságok a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]