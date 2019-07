Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417","c_author":"Gergely Márton","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő vasárnap lidérces álmot látott: Frans Timmermans kísértett Brüsszelben. Orbán Viktor nagy ijedtségében mindent megtett egy kompromisszumos javaslatért, és még nevére is vette az alkut. Nagyon rosszul jöhet ez még, ha Brüsszelben újra előkapják a magyar jogállamiság elégtelenre osztályozott bizonyítványát.","shortLead":"A magyar kormányfő vasárnap lidérces álmot látott: Frans Timmermans kísértett Brüsszelben. Orbán Viktor nagy...","id":"20190703_orban_viktor_europai_bizottsag_leyen_juncker_weber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8094d9-67dc-449b-a53b-ff80c9c8a417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76f07a8-c505-4027-bbec-80378fd47717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_orban_viktor_europai_bizottsag_leyen_juncker_weber","timestamp":"2019. július. 03. 12:25","title":"Orbán a gyors győzelemért beáldozta öt év stratégiai védvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","shortLead":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","id":"20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd097b-d723-4d43-af4f-a5816dddec51","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","timestamp":"2019. július. 04. 10:36","title":"Az ószövetségi rosszfiúk Európából érkezhettek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér közti szakasz érintett. Update: a 17-es rövidített útvonalon jár. Frissítés: már jár.","shortLead":"A Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér közti szakasz érintett. Update: a 17-es rövidített útvonalon jár. Frissítés...","id":"20190704_Nem_jar_a_4es_6os_es_a_17es_villamos_sem_egy_szakaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513a705-af1b-4463-8c78-07083f6df6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nem_jar_a_4es_6os_es_a_17es_villamos_sem_egy_szakaszon","timestamp":"2019. július. 04. 09:14","title":"Nem járt a 4-es, 6-os és a 17-es villamos sem egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen jelölését a Visegrádi Négyek is támogatják.","shortLead":"Ursula von der Leyen jelölését a Visegrádi Négyek is támogatják.","id":"20190702_EUcsucs_a_nemet_vedelmi_miniszter_az_uj_titkos_favorit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58246f95-a969-45a8-af0e-961cba453066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_EUcsucs_a_nemet_vedelmi_miniszter_az_uj_titkos_favorit","timestamp":"2019. július. 02. 15:12","title":"EU-csúcs: a német védelmi miniszter az új titkos favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","shortLead":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","id":"20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea229f1-88fb-4a05-b2ac-e9ba452b510b","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","timestamp":"2019. július. 03. 05:45","title":"Légicsapás ért egy menekültközpontot Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6d503-b96b-43b3-808c-44280e8adb58","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő Swappis, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át az alapító, Fritzson-Bajdor Tünde kezei között. A siker nem egyedi: szakértők szerint a használt ruhák piaca pár éven belül lehagyhatja a jelenleg egyeduralkodó fast fashiont is.","shortLead":"Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő Swappis, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át...","id":"20190704_swappis_turkalo_second_hand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c6d503-b96b-43b3-808c-44280e8adb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb196f7-0b26-4181-b12c-81c4e1726a33","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_swappis_turkalo_second_hand","timestamp":"2019. július. 04. 11:15","title":"A turkáló már rég nem a szegények \"kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"A magyar–francia kettős bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a teniszbajnokság női páros versenyében.","id":"20190703_babos_timea_kristina_mladnovic_wimbledon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98a9ed-367c-4322-b74b-9eaa0e9cbe78","keywords":null,"link":"/sport/20190703_babos_timea_kristina_mladnovic_wimbledon","timestamp":"2019. július. 03. 14:31","title":"Jó rajtot vett Babos és Mladenovic Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]