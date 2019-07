Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","id":"20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c8528-45a4-4870-bdbe-3e9b17944585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","timestamp":"2019. július. 05. 06:41","title":"Percenként 24 kilométernyi hatótáv tölthető az új Teslákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","shortLead":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","id":"20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596a2e06-9c66-4b63-839a-d67aaabf2292","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","timestamp":"2019. július. 04. 12:20","title":"A fővárosi állatkert új jegyvásárlási formát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság szerint azonban a telefonok nem alkalmasak erre, ezért beperelte a koreai gyártót.","shortLead":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság...","id":"20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cebb2b-18b9-4110-9bbb-25d7e0eaf802","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","timestamp":"2019. július. 04. 11:52","title":"Pert akasztott a Samsung nyakába az ausztrál fogyasztóvédelem félrevezető telefonreklámok vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69eb3a73-c9dc-4ff6-ab1b-06e0e72821b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chema Buceta brit szövetségi kapitány szerint minden poszton erős a magyar válogatott, amellyel csapata összecsap csütörtökön a szerb–lett rendezésű női kosárlabda-Európa-bajnokság belgrádi negyeddöntőjében.","shortLead":"Chema Buceta brit szövetségi kapitány szerint minden poszton erős a magyar válogatott, amellyel csapata összecsap...","id":"20190704_hatar_bernadett_magyar_kosarlabda_valogatott_europa_bajnoksag_negyeddonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69eb3a73-c9dc-4ff6-ab1b-06e0e72821b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00c262e-9b6f-4478-aba6-aeabf936058e","keywords":null,"link":"/sport/20190704_hatar_bernadett_magyar_kosarlabda_valogatott_europa_bajnoksag_negyeddonto","timestamp":"2019. július. 04. 09:55","title":"Tartanak a brit kosarasok a 208 centis magyar centertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 98 éves volt. ","shortLead":"A zenész 98 éves volt. ","id":"20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a5637-1c94-4056-98a7-b7afaba718a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Meghalt Tabányi Mihály harmonikaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","shortLead":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","id":"20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da990b-5d29-4594-8d4d-00f89a05e48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","timestamp":"2019. július. 04. 13:21","title":"620 lóerősre vadították az új 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","shortLead":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","id":"20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ec019-0409-478d-aa17-961c7856797f","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"\"Zsiványságból\" kamerázta be a tulaj a balatoni apartmanok fürdőszobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]