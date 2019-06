Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék a szabadságukat.","shortLead":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék...","id":"20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd00f5a-1943-4fe2-b3bc-15ebcfc8df07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","timestamp":"2019. június. 26. 13:12","title":"A Ryanair fejenként 400 eurós kártérítést fizethet egy budapesti járat utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kilencen egyezkedtek az ügyészséggel, de a bíróságon mindössze három vádlott ismerte el bűnösségét, ők a jogerős ítéletüket is megkapták a Czeglédy-per előkészítő ülésén, ami még mindig a fővádlott nélkül zajlott. Most egyelőre vége, majd ősszel folytatódik az eljárás.","shortLead":"Korábban kilencen egyezkedtek az ügyészséggel, de a bíróságon mindössze három vádlott ismerte el bűnösségét, ők...","id":"20190626_Czegledy__ugy_Harom_vadlott_jogeros_itelettel_a_zsebeben_tavozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da2bb21-98a1-4fe1-8542-3accdc4209e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Czegledy__ugy_Harom_vadlott_jogeros_itelettel_a_zsebeben_tavozott","timestamp":"2019. június. 26. 16:20","title":"Czeglédy-ügy: Három vádlott jogerős ítélettel a zsebében távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","shortLead":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","id":"20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b13e00e-e0ad-4398-84d6-3662e6d0499d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","timestamp":"2019. június. 26. 17:31","title":"Fészkelő fecskék foglalták el a zebegényi strandot, az önkormányzat pedig igazán menőn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","shortLead":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","id":"20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96c6fb1-1d36-4151-a072-8cea8379a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. június. 27. 20:20","title":"Rejtélyes módon eltűnt az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b514d4f-7d3b-495f-9358-de2f8821517e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Burjátföldön szenvedett balesetet az Angara légitársaság egyik utasszállítója csütörtökön, miután hajtóműhiba miatt a gép fékezni sem tudott, és túlfutott a leszállópályán. A balesetnek két halottja van.","shortLead":"Burjátföldön szenvedett balesetet az Angara légitársaság egyik utasszállítója csütörtökön, miután hajtóműhiba miatt...","id":"20190627_tulfutott_repulo_lezuhant_kenyszerleszallas_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b514d4f-7d3b-495f-9358-de2f8821517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205ebb3c-4482-47dd-a8d1-dae0a13adf78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_tulfutott_repulo_lezuhant_kenyszerleszallas_oroszorszag","timestamp":"2019. június. 27. 13:33","title":"Szinte semmi nem maradt a repülőből, amelyik hajtóműhiba miatt egy épületbe csapódott Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos autókhoz. ","shortLead":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos...","id":"20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a113d6-517e-416b-b4a4-bed679d415dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","timestamp":"2019. június. 26. 17:41","title":"Óriásit megy Schwarzenegger álruhás autónepperként a villanyautók \"ellen\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlett vezetéstámogató rendszerek közül talán az egyik leghasznosabb a táblafelismerő rendszer, ami külön felhívja a sofőr figyelmét a KRESZ betartására.","shortLead":"A fejlett vezetéstámogató rendszerek közül talán az egyik leghasznosabb a táblafelismerő rendszer, ami külön felhívja...","id":"20190627_auto_biztonsag_tablafelismero_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9661fd10-17f9-46a0-892d-ac59bbb43507","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_auto_biztonsag_tablafelismero_rendszer","timestamp":"2019. június. 27. 12:00","title":"Akinek ilyen rendszer van a kocsijában, azzal betartja a KRESZ-t a gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]