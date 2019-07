Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy Magyarországon, a digitális reklámpiac bevételeinek nagy része az Egyesült Királyságban is a nagy techmultiknál landol.","shortLead":"Ahogy Magyarországon, a digitális reklámpiac bevételeinek nagy része az Egyesült Királyságban is a nagy techmultiknál...","id":"20190704_A_brit_versenyhivatal_vizsgalatot_inditott_a_Facebook_es_a_Google_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed13c22-d51b-4ee3-964e-ec9f41aba5fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_brit_versenyhivatal_vizsgalatot_inditott_a_Facebook_es_a_Google_ellen","timestamp":"2019. július. 04. 14:45","title":"A brit versenyhivatal vizsgálatot indított a Facebook és a Google miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán Viktor.","shortLead":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán...","id":"20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0d609-af5c-440a-802c-f7b295d73b59","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 05. 10:53","title":"Orbán Viktor részvétlevelet írt Ungvári Tamás családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","shortLead":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","id":"20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1ebd47-5bee-40e0-af55-7d2fce5ec110","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","timestamp":"2019. július. 04. 11:19","title":"67 év után megszűnik a MAD humormagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húzódik a jogi procedúra.","shortLead":"Húzódik a jogi procedúra.","id":"20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f591757-f014-47b1-8133-faa2ca99b4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","timestamp":"2019. július. 04. 16:38","title":"Öt nap és eldőlhet Bige sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra árat emelt a Mol.","shortLead":"Újra árat emelt a Mol.","id":"20190705_megint_dragabb_lett_a_tankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0857cf-6c13-432d-8744-0338f111675b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_megint_dragabb_lett_a_tankolas","timestamp":"2019. július. 05. 05:18","title":"Megint drágább lett a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","shortLead":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","id":"20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c89022-3d07-4fa8-a2da-a06aaf29dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","timestamp":"2019. július. 04. 07:27","title":"Lemondott Hadházy Ákos, esik szét Márki-Zay mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részleteket közölt a Blikk csütörtökön annak a hangfelvételnek a leiratából, amelyet a Viking Sigyn feketedoboza rögzített május 29-én este, amikor a szállodahajó hátulról nekiütközött a Hableány kirándulóhajónak, és elsüllyesztette. ","shortLead":"Részleteket közölt a Blikk csütörtökön annak a hangfelvételnek a leiratából, amelyet a Viking Sigyn feketedoboza...","id":"20190704_viking_sigyn_hableany_feketedoboz_hangfelvetel_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399aad1c-6ca1-46c2-9dbe-9a84f6c44a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_hableany_feketedoboz_hangfelvetel_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. július. 04. 07:34","title":"\"Elütöttél egy hajót!\" – ezt rögzítette a Viking Sigyn feketedoboza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új álláslehetőségek.","shortLead":"Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új...","id":"20190704_Leepitettek_egy_csomo_embert_a_miniszteriumokbol_most_kevesen_vannak_de_a_regieket_nem_veszik_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb8eb03-0c16-4b41-a054-56ca9b95e012","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leepitettek_egy_csomo_embert_a_miniszteriumokbol_most_kevesen_vannak_de_a_regieket_nem_veszik_vissza","timestamp":"2019. július. 04. 11:24","title":"Leépítettek egy csomó embert a minisztériumokból, most kevesen vannak, de a régieket nem veszik vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]