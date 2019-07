Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","shortLead":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","id":"20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd7b15f-bfa2-43f9-96f7-3008b3a05039","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","timestamp":"2019. július. 04. 14:15","title":"Miért fontos elgondolkodni azon, kinek segíthetünk mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt 5500 alkalommal kezdeményeztek a \"családvédelmi akcióterv\" elemeihez kapcsolódó ügyintézést a kormányablakokban, a babaváró hitel a legnépszerűbb.","shortLead":"Három nap alatt 5500 alkalommal kezdeményeztek a \"családvédelmi akcióterv\" elemeihez kapcsolódó ügyintézést...","id":"20190704_Mar_5500an_huztak_meg_a_babavaro_hitel_ravaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981af96f-2823-42bc-8f02-e7d7ecdf225a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Mar_5500an_huztak_meg_a_babavaro_hitel_ravaszat","timestamp":"2019. július. 04. 10:00","title":"Már 5500-an húzták meg a családvédelmi támogatások ravaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha Budapestnek ellenzéki vezetője lesz. Részletek a HVG csütörtöki számában.","shortLead":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha...","id":"20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5533dfc8-9c47-4706-84c8-ac66af575cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. július. 04. 12:43","title":"Karácsony Gergely: Én vagyok a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság szerint azonban a telefonok nem alkalmasak erre, ezért beperelte a koreai gyártót.","shortLead":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság...","id":"20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cebb2b-18b9-4110-9bbb-25d7e0eaf802","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","timestamp":"2019. július. 04. 11:52","title":"Pert akasztott a Samsung nyakába az ausztrál fogyasztóvédelem félrevezető telefonreklámok vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c7288-8951-41da-853a-b4ca8481f403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem terjedtek el az utakon a másfél évszázada már kipróbált levegőmentes abroncsok.","shortLead":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem...","id":"20190704_levegomentes_abroncs_autogumi_goodyear_michelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416c7288-8951-41da-853a-b4ca8481f403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501ba6b5-aa78-46d2-b995-c18c577d6cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_levegomentes_abroncs_autogumi_goodyear_michelin","timestamp":"2019. július. 04. 17:36","title":"2024-től jöhetnek az abroncsok, amikben már egyáltalán nincs levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És vadul posztol a közösségi oldalain.","shortLead":"És vadul posztol a közösségi oldalain.","id":"20190704_Johnny_Depp_volt_felesege_is_Budapestre_jott_vakaciozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25b2502-9a9c-4505-8b12-7c957c5d8c22","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Johnny_Depp_volt_felesege_is_Budapestre_jott_vakaciozni","timestamp":"2019. július. 04. 16:49","title":"Johnny Depp volt felesége is Budapestre jött vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina vs. Jancsó Andrea - a kutyapárt akciója után a LMP is színt vallott, igaz, rögtön kettőt is.\r

\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina vs. Jancsó Andrea - a kutyapárt akciója után a LMP is színt vallott, igaz, rögtön kettőt is.\r

\r

","id":"20190704_Kezd_kovethetetlenne_valni_az_ellenzeki_onkormanyzati_jeloltallitas_a_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdb79e4-be8a-47c4-bf2f-716dd415f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Kezd_kovethetetlenne_valni_az_ellenzeki_onkormanyzati_jeloltallitas_a_Ferencvarosban","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Kezd követhetetlenné válni az ellenzéki önkormányzati jelöltállítás Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","shortLead":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","id":"20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0040a0-cf03-4120-9119-a7cd034ee70e","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 21:25","title":"Kovács Zoltán megint a Guardianban írta le, hogy milyen jó az élet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]