[{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter lemondását követelik. Az ellenzékiek most taktikát váltanak, s gerillaakciókat hajtanak végre. A tüntetések az után kezdődtek, hogy egy orosz parlamenti képviselő oroszul szólalt fel a grúz parlamentben, a rendőrség pedig meglehetősen durván, gumilövedékekkel és könnygázzal zavarta szét az épületet ostromló tüntetőket.","shortLead":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter...","id":"20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3bd92-c7ef-448a-925f-7db4735c2c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","timestamp":"2019. július. 05. 13:28","title":"Gerillataktikára váltanak a grúziai tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210df9e7-8862-4fdc-9feb-0cadc0eae2bc","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A magyar törvényekkel semmi gond, a 7-es cikkely szerinti eljárásnak pedig nem látja politikai alapját a leendő igazságügyi miniszter, akit csütörtökön hallgatott meg az Európai ügyek-, illetve az Igazságügyi bizottság. A fideszes többség természetesen támogatta Vargát. ","shortLead":"A magyar törvényekkel semmi gond, a 7-es cikkely szerinti eljárásnak pedig nem látja politikai alapját a leendő...","id":"20190704_Harcos_amazon_Orban_uj_minisztere_arrogancia_varga_judit_igazsagugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210df9e7-8862-4fdc-9feb-0cadc0eae2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc26b3-a6ae-4a3f-99a6-407a64b161ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Harcos_amazon_Orban_uj_minisztere_arrogancia_varga_judit_igazsagugy","timestamp":"2019. július. 04. 16:30","title":"Arrogancia és nulla önkritika: Varga Judit a \"legorbánibb\" miniszter lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás céljából fordult a testülethez.","shortLead":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás...","id":"20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0179530a-b09e-4684-8348-f04fbfad55fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","timestamp":"2019. július. 04. 12:05","title":"Vizsgálja a Kúria a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest - közölte a BDEW energiaipari szövetség.","shortLead":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január...","id":"20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae17b5fe-2642-4828-83e0-dfea87cae0b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 04. 12:00","title":"Rekordot döntöttek a megújulók Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedf2b91-c286-4175-b242-f60de1b4b12d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy megoldás, amihez minden erőforrás megvan Magyarországon.","shortLead":"Egy megoldás, amihez minden erőforrás megvan Magyarországon.","id":"20190704_Megnyitotta_stadionjat_a_hajlektalanok_elott_a_River_Plate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dedf2b91-c286-4175-b242-f60de1b4b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f21fd25-2c09-4239-84c3-e301103ab3da","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Megnyitotta_stadionjat_a_hajlektalanok_elott_a_River_Plate","timestamp":"2019. július. 04. 13:40","title":"Megnyitotta stadionját a hajléktalanok előtt a River Plate","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármesternél betelt a pohár.","shortLead":"A polgármesternél betelt a pohár.","id":"20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba5864-ca07-4181-ae76-c565d6a2fcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","timestamp":"2019. július. 06. 10:10","title":"Csendes forradalom a vörös lámpás negyedben, Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik az adósságválságot összehozták - olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Bukásra készülhet Görögországban a 2015-ben hatalomra került Sziriza, és éppen azok esélyesek a kormányzásra, akik...","id":"20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835be800-76d7-4d1c-9d93-4c67159e47a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gorog_elet_ingyen_sor","timestamp":"2019. július. 05. 16:18","title":"Görög élet, ingyen sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Több százezer kisvállalkozót és egyéni vállalkozót érint az a friss változás, hogy július 1-től már a csok (családok otthonteremtési kedvezménye) támogatással vásárolt ingatlan is lehet vállalkozás székhelye. Eddig erre a csok felvételét követő 10 év belül nem volt lehetőség, vagyis ha a család így vásárolt meg egy ingatlant, akkor abba egy évtizedig nem lehetett vállalkozást bejelenteni. ","shortLead":"Több százezer kisvállalkozót és egyéni vállalkozót érint az a friss változás, hogy július 1-től már a csok (családok...","id":"20190705_Vallalkozas_szekhelyere_is_lehet_mar_csokot_kerni_itt_vannak_a_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd4478b-f62c-4404-93c1-a8d3addaadf0","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Vallalkozas_szekhelyere_is_lehet_mar_csokot_kerni_itt_vannak_a_szabalyok","timestamp":"2019. július. 05. 06:08","title":"Vállalkozás székhelyére is lehet már csokot kérni: itt vannak a szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]