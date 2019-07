Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","shortLead":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","id":"20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e30846c-644f-4383-94b7-c91ed717a711","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","timestamp":"2019. július. 06. 17:44","title":"Alig pár száz forintért vette, 265 millióért adta el a középkori sakkfigurát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","id":"20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d997e2-da8d-4a80-80dd-e258c8faa9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","timestamp":"2019. július. 06. 14:57","title":"Leszakadt az egyik balatoni komp rámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője, Annegret Kramp-Karrenbauer - 