[{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","shortLead":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","id":"20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e30846c-644f-4383-94b7-c91ed717a711","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","timestamp":"2019. július. 06. 17:44","title":"Alig pár száz forintért vette, 265 millióért adta el a középkori sakkfigurát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de364adf-e955-4121-bd11-49a5803f1e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi koccanások drága költségeitől óv meg igen hatékonyan az egyre több autóban elérhető keresztirányú forgalomfigyelő rendszer.","shortLead":"A városi koccanások drága költségeitől óv meg igen hatékonyan az egyre több autóban elérhető keresztirányú...","id":"20190708_vezetesi_asszisztens_keresztiranyu_forgalomfigyelo_autozzunk_okosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de364adf-e955-4121-bd11-49a5803f1e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637a050-7fbc-410d-a751-f190083ee668","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_vezetesi_asszisztens_keresztiranyu_forgalomfigyelo_autozzunk_okosan","timestamp":"2019. július. 08. 12:00","title":"Hátul is van szemük: nagyon hasznos vezetési segéd a keresztirányú forgalomfigyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","shortLead":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","id":"20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0513f107-feb7-48ff-8274-6143df846be9","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","timestamp":"2019. július. 08. 06:14","title":"Fotók: Komoly jégtakarót hozott az Alföldön a vasárnapi szupercella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","shortLead":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","id":"20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c341f104-47e2-4f44-9855-85fff3a15a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","timestamp":"2019. július. 08. 09:03","title":"Bebizonyították, valóban hatással van a C-vitamin a rákra, de meg fog döbbenni az eredményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a607ade-ad18-4642-9d22-ae2f3afb034e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel, szűk körben tartották a keresztelőt.","shortLead":"Reggel, szűk körben tartották a keresztelőt.","id":"20190706_Megkereszteltek_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_kisfiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a607ade-ad18-4642-9d22-ae2f3afb034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab403e9-8733-4067-9d27-e425cd366b82","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Megkereszteltek_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_kisfiat","timestamp":"2019. július. 06. 17:53","title":"Megkeresztelték Harry herceg és Meghan hercegné kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","shortLead":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","id":"20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cf846-c071-4970-aa65-487db55eee9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 08. 14:14","title":"Nagykanizsán is közös jelöltet indít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","shortLead":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","id":"20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439062-98e8-491c-813a-8120acd317a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 07. 17:37","title":"Megint letartoztatták a szexuális bűnözőként nyilvántartott amerikai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán újságírói túlkapásról.","shortLead":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán...","id":"20190707_euromitosz_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60883e79-f1a5-4ca6-b114-a18250fd5432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_euromitosz_kviz","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"A nagy uborka-kvíz: tippelje meg, az EU kukacos, vagy a sajtó túloz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]