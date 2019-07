Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és az autóst is kimentették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és...","id":"20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a137a6-1d18-41d7-a506-a57776c46292","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. július. 06. 19:02","title":"Autójával együtt a Dunába csúszott egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői most abban segítenek, hogy keresés nélkül is le tudjuk állítani a lejátszást.","shortLead":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői...","id":"20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee82502-2890-48f8-9e16-568e46753703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","timestamp":"2019. július. 08. 12:33","title":"Álomfunkció jöhet a Google Chrome-ba, egy kattintással leállíthatjuk a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy a hőmérséklet. Kedd reggeltől száraz idő várható. ","shortLead":"Vasárnap és hétfő hajnalban komoly zivatarok és erős széllökések várhatóak, utána pedig valamelyes lejjebb megy...","id":"20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaf759b-afb5-4325-9650-9ae6cbea374b","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Egy_idore_vege_a_kanikulanak","timestamp":"2019. július. 07. 11:34","title":"Egy időre vége a kánikulának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"NAV-végrehajtás van az ékszerkereskedelemmel foglalkozó Dorottya Diamond Palace-on. ","shortLead":"NAV-végrehajtás van az ékszerkereskedelemmel foglalkozó Dorottya Diamond Palace-on. ","id":"20190708_Vajna_Timea_ujabb_cegere_csapott_le_az_adohatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b987015-36eb-4018-aea7-b2b2849bb2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Vajna_Timea_ujabb_cegere_csapott_le_az_adohatosag","timestamp":"2019. július. 08. 16:32","title":"Vajna Tímea újabb cégére csapott le az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59cb9ff-3074-457b-888c-6d186afa97cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénz előbb elfogyott, mint a kíváncsiság. ","shortLead":"A pénz előbb elfogyott, mint a kíváncsiság. ","id":"20190708_Megszunik_a_HOPPart_Tarsulat_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59cb9ff-3074-457b-888c-6d186afa97cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c865f-c763-4663-8094-68aaa9fc3d1d","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Megszunik_a_HOPPart_Tarsulat_szinhaz","timestamp":"2019. július. 08. 14:16","title":"\"Lassú kivérzéssel jutottunk el eddig\" - megszűnik a HOPPart Társulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség a fogyasztók részéről is - magyarázta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki elismerte, hogy a megfelelő utastájékoztatás az ő felelősségük, és könnyebben elérhető ügyfélszolgálati telefonvonalat és mobilon küldött utastájékoztatást ígért.","shortLead":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség...","id":"20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c0fd8-05f5-4ae6-b17f-97db95edcd25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. július. 08. 16:30","title":"Wizz Air-vezér: Eljön a pont, amikor fizikailag lehetetlenné válik a fogyasztók védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több megyét érintő területen, hullámokban várható zivatarok kialakulása, melyeket viharos (60-90 km/h) vagy károkozó erősségű széllökés, jégeső és esetleg felhőszakadás kísérhet.","shortLead":"Több megyét érintő területen, hullámokban várható zivatarok kialakulása, melyeket viharos (60-90 km/h) vagy károkozó...","id":"20190707_idojaras_vihar_jegeso_kozlekedes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8f525d-1fe0-4426-b0ac-182ad4037e4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_idojaras_vihar_jegeso_kozlekedes_rendorseg","timestamp":"2019. július. 07. 13:23","title":"Már a rendőrség is figyelmeztet az érkező viharra és jégesőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg az éremátadó ünnepségen, és Copa Americát rendező brazilokkal kapcsolatban korrupciót emlegetett, valamint a játékvezetőket szidta.","shortLead":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg...","id":"20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af17b04-cfa1-4dc0-a1c7-14d4e2dece8e","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","timestamp":"2019. július. 07. 14:41","title":"Messi szerint korrupt bíró állította ki őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]