[{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta a szombati napot Zamárdiban. ","shortLead":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta...","id":"20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4213c025-06a8-452f-8499-adac87cfcfaa","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","timestamp":"2019. július. 07. 14:28","title":"Képgaléria: Szombaton nagyon belehúzott a Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett az emberi jogok helyzetét, a nemi és jövedelmi egyenlőséget, a biztonságot, valamint az oktatási és egészségügyi rendszert vizsgálta.","shortLead":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett...","id":"20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bb0db9-03fb-44f0-95b3-7dfeb5a73418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","timestamp":"2019. július. 07. 14:05","title":"Ezekben az országokban a legjobb gyereknek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ambrus Zoltán hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. 54 éves volt. ","shortLead":"Ambrus Zoltán hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. 54 éves volt. ","id":"20190708_Meghalt_az_Irigy_Honaljmirigy_egyik_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d660c9ce-5b93-44f9-bbcb-4c6ba395274c","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Meghalt_az_Irigy_Honaljmirigy_egyik_tagja","timestamp":"2019. július. 08. 07:17","title":"Meghalt az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","shortLead":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","id":"20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44c0b7-35a2-47fd-b29d-1ee1bb02174f","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","timestamp":"2019. július. 07. 12:31","title":"Pogba mégis marad a Manchester Unitedban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis a Porsche sportkocsikkal. ","shortLead":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis...","id":"20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e40a93-9562-4bf9-8afa-c7ee58d5cd53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","timestamp":"2019. július. 08. 06:41","title":"Ez az éppen eladó régi Porsche síbob még a nyár közepén is nagyon menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony Péter IT-szakértő az M1-en.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony...","id":"20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb42489-65ac-4e5b-83f2-d1ac9e8b55f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","timestamp":"2019. július. 06. 10:26","title":"Sok még a bizonytalanság a Huawei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem engedélyezi Olaszország, hogy a német Sea-Eye és az olasz Mediterranea civil szervezetek hajói kikössenek Lampedusa szigetén. ","shortLead":"Nem engedélyezi Olaszország, hogy a német Sea-Eye és az olasz Mediterranea civil szervezetek hajói kikössenek Lampedusa...","id":"20190706_Ujabb_menekultekkel_teli_hajoval_akadt_gondja_Olaszorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc8422-9eff-411c-a3ec-460f70db6bec","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_menekultekkel_teli_hajoval_akadt_gondja_Olaszorszagnak","timestamp":"2019. július. 06. 16:55","title":"Újabb menekültekkel teli hajóval akadt gondja Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]